BCMGlobal unterstützt den Ausbau der National Financing Support Services Company (NFSC) zu einem der besten unabhängigen Kreditserviceunternehmen im Königreich Saudi-Arabien



LONDON, 23. November 2025 /PRNewswire/ -- BCMGlobal, eines der führenden unabhängigen Kredit- und Hypothekenverwaltungsunternehmen in Europa sowie eine Tochtergesellschaft von LCM Partners, wurde mit der Verwaltung der National Financing Support Services Company (NFSC) und der Unterstützung ihres Aufstiegs zu einem erstklassigen unabhängigen Kreditverwalter im Königreich Saudi-Arabien beauftragt. NFSC wurde vom Saudi Real Estate Development Fund (REDF) sowie der Saudi Real Estate Refinance Company (SRC) gegründet und spielt eine zentrale Rolle bei der Stärkung des Hypotheken- und Verbraucherfinanzierungssektors im Königreich. Ihr Mandat unterstützt Saudi-Arabiens Vision 2030 Ziele zur Diversifizierung und Vertiefung des nationalen Finanzsystems. Aufbauend auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in ganz Europa wird BCMGlobal ein Führungsteam in das Königreich entsenden und in diesem Zusammenhang einen "Head of Servicing" ernennen, der die nächste Entwicklungsphase der NFSC verantworten wird. Das Unternehmen wird sein Dienstleistungsangebot sowie seine lokale Präsenz erweitern und plant, in Saudi-Arabien Personal einzustellen und die operative Leistungsfähigkeit auszubauen. Zum Aufgabenbereich von BCMGlobal gehört es, die Servicing-Fähigkeiten der NFSC über Wohnhypotheken hinaus auf Verbraucher- und Firmenkredite auszuweiten sowie gleichzeitig Back-up-Servicing und Facility-Agency-Services einzuführen, um das sich entwickelnde Finanzökosystem der Region zu unterstützen. Diese Entwicklungen werden sowohl für inländische Institutionen als auch für internationale Kreditgeber, die an den schnell wachsenden Finanzmärkten des Königreichs teilnehmen wollen, eine wichtige Infrastruktur schaffen. BCMGlobal hat bereits früh starkes Interesse von führenden globalen Banken und Investmenthäusern erhalten, was die Qualität des internationalen Engagements im Finanzsektor des Königreichs widerspiegelt. "Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Verwaltung von leistungsfähigen, leistungsfähigen und notleidenden Krediten bringt BCMGlobal fundiertes operatives und datenbezogenes Know-how in das Königreich ein", so Simon Fitness, Geschäftsführer von BCMGlobal. "Wir sind bestrebt, uns auf dem lokalen Markt zu verankern - sowohl operativ als auch als Arbeitgeber - sowie Teams und Technologien im Königreich aufzubauen, die erstklassige Dienstleistungen im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 erbringen." Paul Burdell, Geschäftsführer von LCM Partners, ergänzte: "Saudi-Arabien zeigt weiterhin Ambition und Führungsstärke auf Weltklasseniveau bei der Entwicklung seiner Finanzmärkte. Wir sind stolz darauf, eine unterstützende Rolle an der Seite von Partnern wie REDF und SRC zu spielen, die mit ihrer Vision und ihrem Engagement für Spitzenleistungen zur Gestaltung eines modernen und dynamischen Finanzdienstleistungssektors beitragen. Das Fachwissen von BCMGlobal in den Bereichen Service, Daten und Technologie wird diese Bemühungen ergänzen sowie dazu beitragen, eine Institution von dauerhafter Stärke und Leistungsfähigkeit in der NFSC aufzubauen." Mit einem verwalteten Vermögen von rund 45 Milliarden Euro und Niederlassungen in fünf europäischen Ländern bietet BCMGlobal End-to-End-Lösungen für die Kreditverwaltung, das Portfoliomanagement und die Datenanalyse für mehr als 125 Finanzinstitute. Die Ernennung zur Zusammenarbeit mit NFSC ist ein wichtiger Meilenstein bei der internationalen Expansion von BCMGlobal und unterstreicht die Rolle des Unternehmens als strategischer Partner beim Ausbau der Finanzdienstleistungsinfrastruktur im Königreich Saudi-Arabien. Informationen zu BCMGlobal BCMGlobal ist eines der führenden unabhängigen Kredit- und Hypothekenverwaltungsunternehmen in Europa, das sich auf End-to-End-Asset-Management, Kreditverwaltung und datengesteuerte Servicing-Technologie spezialisiert hat. BCMGlobal ist im Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Italien sowie Spanien tätig, verwaltet ein Vermögen von mehr als 45 Milliarden Euro und bietet Lösungen für über 125 Bank- und Finanzinstitute. BCMGlobal ist Teil der LC Financial Holdings Group und eine Tochtergesellschaft von LCM Partners. Medienkontakt:

