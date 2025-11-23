Bitcoin-Exodus von Börsen: Historisches Signal deutet auf kommende Rallye hin

Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt angespannt. Nach dem massiven Absturz von 126.000 auf 80.000 Dollar hat sich Bitcoin zwar leicht erholt, notiert aber weiterhin weit unter seinem Allzeithoch. Viele Anleger fürchten neue Kursverluste - doch aktuelle On-Chain-Daten zeichnen ein anderes Bild: Bitcoin werden in Rekordmengen von Börsen abgezogen. Ein Muster, das in der Vergangenheit häufig eine starke Aufwärtsbewegung angekündigt hat.

Rekord-Abflüsse signalisieren Trendwende

Blockchain-Daten zeigen deutlich, dass aktuell so viele Bitcoin von zentralisierten Börsen abfließen wie selten zuvor. Historisch gesehen folgten auf solche Abflüsse meist deutliche Kursanstiege. Der Grund: Anleger, die ihre Bitcoin von Börsen abziehen, planen in der Regel keinen kurzfristigen Verkauf, sondern setzen auf langfristiges Halten.

Hinzu kommt, dass sich der Markt seit dem Freitags-Tief erstmals wieder spürbar stabilisiert. Bitcoin und zahlreiche Altcoins befinden sich laut RSI im überverkauften Bereich, was eine technische Erholung wahrscheinlich macht. In Verbindung mit den steigenden Abflüssen von den Handelsplattformen deutet vieles darauf hin, dass die Kapitulation bereits hinter uns liegt und eine neue Aufwärtsphase beginnen könnte.

Best Wallet Token: Letzte Chance im Presale

Während der Markt Anzeichen einer Erholung zeigt, richtet sich das Interesse vieler Investoren auf Projekte mit starkem Wachstumspotenzial - wie den Best Wallet Token ($BEST). Nach einer erfolgreichen Vorverkaufsphase steht der Token kurz vor seinem Börsenlisting. Anders als viele neue Coins gehört $BEST zu einem bereits etablierten Projekt: der Best Wallet, einer der am schnellsten wachsenden Krypto-Wallets mit Hunderttausenden aktiven Nutzern.

Der $BEST-Token bietet exklusive Vorteile wie reduzierte Gebühren und Bonusfunktionen innerhalb der App. Die letzten Tage des Presales laufen bereits, und Anleger können den Token noch zu einem festen, vergünstigten Preis erwerben. Angesichts der bisherigen Nachfrage erwarten viele Analysten eine starke Kursentwicklung nach dem Start an den Börsen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.