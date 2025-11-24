Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 24, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|Altai Resources Inc.
|December 9, 2025
|January 20, 2025
|AGS
|American Critical Elements Inc
|December 9, 2025
|January 23, 2025
|AS
|BWR EXPLORATION INC.
|November 21, 2025
|December 31, 2025
|AS
|Big Ridge Gold Corp. *
|November 6, 2025
|December 23, 2025
|AS
|CIZZLE BRANDS CORP
|December 8, 2025
|January 21, 2025
|A
|Carrier Connect Data Solution
|November 21, 2025
|December 30, 2025
|A
|Casa Minerals Inc.
|December 12, 2025
|January 23, 2025
|AG
|Beauce Gold Fields Inc.
|December 11, 2025
|January 15, 2025
|AG
|RBC US Small-Cap Core Eqty Fd
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC OShny All Canadian Eq Fund
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC OShny Canadian Eq Fund
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC OShny U.S. Growth Fund
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC OShny U.S. Growth Fund II
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC OShny US Val Fund Unhedged
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC OShny U.S. Value Fund
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC OShny Intl Equity Fund
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC OShny Global Equity Fund
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|RBC US Small-Cap Value Eqty Fd
|December 8, 2025
|February 13, 2025
|S
|Forward Water Technologies
|December 8, 2025
|January 7, 2025
|AGS
|Global UAV Technologies Ltd.
|December 8, 2025
|January 14, 2025
|AS
|Guyana Goldstrike Inc.
|December 9, 2025
|January 13, 2025
|A
|HARRYS MANUFACTURING INC
|December 9, 2025
|January 13, 2025
|A
|JZR Gold Inc.
|November 26, 2025
|December 31, 2025
|AS
|Kirkstone Metals Corp.
|December 8, 2025
|January 7, 2025
|A
|Canadian Metals Inc.
|December 12, 2025
|January 22, 2025
|AGS
|Letho Resources Corp.
|December 12, 2025
|January 16, 2025
|AG
|Mammoth Resources Corp.
|December 10, 2025
|January 19, 2025
|AGS
|Mercanto Holdings Inc.
|December 10, 2025
|January 28, 2025
|AS
|NG Energy International Corp.
|December 10, 2025
|January 22, 2025
|AS
|NV Gold Corporation
|December 9, 2025
|January 29, 2025
|A
|New Break Resources Ltd.
|December 1, 2025
|December 31, 2025
|AGS
|Nexus Uranium Corp.
|November 27, 2025
|January 5, 2025
|A
|PRINCE SILVER CORP *
|November 11, 2025
|December 23, 2025
|A
|Platinum Group Metals Ltd.
|January 8, 2025
|February 24, 2025
|AG
|Rogers Sugar Inc.
|December 12, 2025
|February 4, 2025
|AG
|Rush Rare Metals Corp.
|December 8, 2025
|January 15, 2025
|A
|SILVER STORM MINING LTD.
|December 2, 2025
|January 16, 2025
|AS
|STRATEGX ELEMENTS CORP
|December 11, 2025
|January 16, 2025
|A
|Saga Metals Corp.
|December 11, 2025
|January 15, 2025
|AS
|Seven Oaks Capital Corp.
|December 1, 2025
|December 31, 2025
|AS
|Sherpa II Holdings Corp.
|December 11, 2025
|January 20, 2025
|AG
|Silver47 Exploration Corp
|December 3, 2025
|January 21, 2025
|AS
|Stellar AfricaGold Inc.
|December 8, 2025
|January 20, 2025
|AS
|TAJIRI RESOURCES CORP *
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|A
|TDG Gold Corp.
|December 8, 2025
|January 12, 2025
|AGS
|TRIBECA RESOURCES CORPORATION
|December 8, 2025
|January 9, 2025
|A
|Tactical Resources Corp. *
|October 17, 2025
|December 16, 2025
|AS
|Thunder Gold Corp.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AGS
|Visionary Metals Corp.
|December 9, 2025
|January 15, 2025
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
