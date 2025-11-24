DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel fester
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.48 Uhr um 61 Punkte auf 23.320. In den Handel gegangen war er mit 23.310 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.356 und das Tagestief bei 23.287 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 331 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 23, 2025 23:49 ET (04:49 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News