Rieter AG / Schlagwort(e): Personalie/Unternehmensrestrukturierung

Rieter mit neuer Konzernstruktur Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



24.11.2025 / 06:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung .



Freundliche Grüsse



Relindis Wieser

Head Group Marketing & Communication