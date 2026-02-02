Winterthur - Der Textilmaschinenkonzern Rieter hat die im Mai 2025 angekündigte Übernahme des Chemiefaser-Geschäft von Oerlikon (Barmag) abgeschlossen. Das Unternehmen wurde laut einer Mitteilung vom Montag als «Man-Made Fiber»-Division in den Rieter-Konzern integriert. Das Management von Barmag verbleibt derweil im Unternehmen. Somit wird Georg Stausberg weiterhin die Division führen und an Thomas Oetterli, CEO von Rieter, berichten. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
