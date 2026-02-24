OC Oerlikon / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Jahresergebnis 2025 Pfäffikon, Schwyz, Schweiz, 24. Februar 2026

Neues Kapitel: Oerlikon richtet sich nach starkem Bestellungseingang konsequent auf Oberflächentechnologien und Advanced Materials aus Mit Verkaufsabschluss von Barmag an Rieter am 2. Februar 2026 hat Oerlikon den letzten Schritt seiner Pureplay-Strategie gesetzt, was zu einem Nettobuchgewinn von CHF 287 Mio. führt, der 2026 erfasst wird.

Der Bestellungseingang erhöhte sich bei konstanten Wechselkursen um 6,5% und beschleunigte sich im vierten Quartal 2025, trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds - insbesondere in Europa - sowie anhaltender geopolitischer Unsicherheiten und Handelsspannungen.

Der Umsatz blieb bei konstanten Wechselkursen stabil, getragen von den Bereichen Luftfahrt und Energiewirtschaft, welche die Schwäche in den Bereichen Automobilbau, allgemeine Industrie und Luxusgüter kompensierten.

Die operative EBITDA-Marge betrug 17,3%, strukturelle Kostensenkungsmassnahmen zur Stärkung der Marge verlaufen planmässig, wobei die Barmag-Veräusserung weitere Einsparungen in den Jahren 2026 und 2027 ermöglicht.

Um das Geschäft auf profitables Wachstum auszurichten, wurden im zweiten Halbjahr 2025 die Automobil- und Luxusportfolios gestrafft, was zu Wertminderungen und Restrukturierungskosten führte.

Unter Berücksichtigung der Erlöse aus der Veräusserung von Barmag beantragt der Verwaltungsrat eine Gesamtdividende von CHF 0.85 je Aktie, bestehend aus einer stabilen ordentlichen Dividende von CHF 0.20 je Aktie sowie einer einmaligen Sonderdividende von CHF 0.65 je Aktie.

Ausblick für 2026: Bei konstanten Wechselkursen wird ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet. Die operative EBITDA-Marge wird bei rund 17,5% erwartet, gestützt durch Innovationen und kontinuierliche Verbesserungsmassnahmen, welche die verbleibenden Herausforderungen in einzelnen Endmärkten abfedern. Wichtige Kennzahlen von Oerlikon1 per 31. Dezember 2025 (in Mio. CHF, gerundet2) GJ 2025 GJ 2024 CHF Veränderung in % Vergleich Veränderung in %3 Q4 2025 Q4 2024 CHF Veränderung in % Vergleich Veränderung in %3 Bestellungseingang 1 655 1 622 2,0% 6,5% 433 393 10,3% 16,8% Umsatz 1 568 1 639 -4,3% -0,3% 401 414 -3,1% 2,1% Operatives EBITDA4 271 304 -10,9% Operative EBITDA- Marge4 17,3% 18,5% -122 Bp. EBITDA4 232 292 -20,6% EBITDA-Marge4 14,8% 17,8% -300 Bp. Ergebnis aus fortgeführten Tätigkeiten4 -51 25

1 Oerlikon bezieht sich auf die fortgeführten Tätigkeiten. 2 Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben. Die Überleitung der operativen zu den gemeldeten EBITDA-Zahlen ist der Ergebnispräsentation zu entnehmen. 3 Bereinigt um Veränderungen der Wechselkurse; im Vergleichszeitraum ergab sich kein Effekt aus Fusionen und Übernahmen (FuE). 4 Nur jährlich und halbjährlich ausgewiesen.



Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon, kommentierte dies wie folgt: "Mit dem Verkaufsabschluss von Barmag haben wir die Transformation von Oerlikon zu einem Pureplay-Unternehmen und global führenden Anbieter von Oberflächentechnologien und Advanced Materials abgeschlossen. Im Jahr 2025 haben wir auch in einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld diszipliniert agiert und unseren Fokus auf Innovation, Preisgestaltung und die weitere Optimierung unserer strukturellen Kostenbasis gelegt. Die positive Entwicklung des Bestellungseingang unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten Portfolios. Damit schafft Oerlikon die Voraussetzungen, um mit der Erholung unserer Endmärkte weiter an Stärke zu gewinnen."





Oerlikon wird zum Pureplay-Anbieter für Oberflächentechnologien Nach der erfolgreichen Veräusserung ihrer Tochtergesellschaft Barmag am 2. Februar 2026 hat sich Oerlikon in den vergangenen zehn Jahren von einem Industriekonglomerat zu einem führenden Anbieter von Oberflächentechnologien entwickelt. Das Unternehmen verfügt über das umfassendste Technologieportfolio in der Branche sowie über ein vollständig integriertes Geschäftsmodell mit Materialien und Beschichtungen, Anlagen und Servicezentren in 38 Ländern. Diese einzigartige Aufstellung nutzt Oerlikon, um ihre Lösungen in neue Industrien auszuweiten und geografisch weiter zu expandieren, insbesondere in Asien und den Americas. Die Mittelzuflüsse aus dem Verkauf werden zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten, für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Ausschüttung an die Aktionäre verwendet. Dadurch wird die Bilanz gestärkt und die finanzielle Verschuldung reduziert.





Konzernlagebericht von Oerlikon für 2025 Oerlikon steigerte den Bestellungseingang 2025 bei konstanten Wechselkursen um 6,5% gegenüber dem Vorjahr und stellte damit trotz des anspruchsvollen Marktumfelds seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis. Der organische Umsatz blieb bei konstanten Wechselkursen mit -0,3% praktisch unverändert, wobei die Bereiche Luftfahrt und Energiewirtschaft die Schwäche in den Bereichen Automobilbau, Werkzeugindustrie, allgemeine Industrie und Luxusgüter ausglichen. Die Strategie zur Diversifizierung der Oberflächenbehandlungstechnologien, Endmärkte und Regionen stärkt weiterhin die Widerstandsfähigkeit der Gruppe in einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld, insbesondere in Europa, sowie angesichts anhaltender geopolitischer Unsicherheiten und Handelsspannungen. Dank ihrer einzigartigen geografischen Präsenz und ihres lokal ausgerichteten Geschäftsmodells ("local-for-local") kann Oerlikon ihre Kunden trotz veränderter Handelsbedingungen und geopolitischer Spannungen optimal bedienen. Dies war in diesem Jahr insbesondere für die Luftfahrt und Industriegasturbinen von Bedeutung. Das operative EBITDA betrug CHF 271 Mio. (2024: CHF 304 Mio.) bzw. 17,3% des Umsatzes (2024: 18,5%). Die Marge wurde durch negative Mixeffekte belastet, vor allem durch einen tieferen Serviceanteil und nachteilige Wechselkurseffekte infolge des starken Schweizer Frankens. Oerlikon erzielte ein Nettoergebnis von CHF -14 Mio. (aus fortgeführten Tätigkeiten: CHF -51 Mio.), was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang entspricht, bedingt durch einmalige Aufwendungen, die vor allem die Bereiche Automobilbau (verbrennungsmotorbezogene Aktivitäten) und Luxusgüter betrafen. Das im Jahr 2025 ausgewiesene Nettoergebnis enthält keinen finanziellen Effekt aus der Veräusserung von Barmag, die am 2. Februar 2026 abgeschlossen wurde. Sie führte zu einem Nettobuchgewinn von CHF 287 Mio., der 2026 unter dem Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen erfasst wird. Im Jahr 2025 verbesserte Oerlikon ihre strukturelle Kostenbasis und trieb ihre Effizienzpläne weiter voran, um die Funktionen der Konzernzentrale und der ehemaligen Division Surface Solutions im Einklang mit der Pureplay-Ausrichtung zusammenzuführen. Zusammen mit strukturellen Kostensenkungsmassnahmen werden diese Restrukturierungen die Kostenstruktur weiter verbessern und eine nachhaltigere Margenausweitung ermöglichen, sobald sich die Märkte erholen.



Dividende von CHF 0.85 je Aktie Der Verwaltungsrat wird den Aktionärinnen und Aktionären empfehlen, auf der Generalversammlung am 24. März 2026 eine Gesamtdividende von CHF 0.85 je Aktie zu beschliessen. Die Dividende setzt sich aus einer stabilen ordentlichen Dividende von CHF 0.20 je Aktie und einer einmaligen Sonderdividende von CHF 0.65 je Aktie zusammen, die die teilweise Rückführung der Erlöse aus der Veräusserung von Barmag an die Aktionärinnen und Aktionäre widerspiegelt, im Einklang mit früheren grossen Veräusserungen. Ausblick für 2026 Für 2026 erwarten wir, dass geopolitische Unsicherheiten und ein gedämpftes wirtschaftliches Umfeld die globale Wirtschaft weiterhin belasten werden, wobei Oerlikon von der Widerstandsfähigkeit ihres diversifizierten Geschäftsmodells profitiert. Das Unternehmen rechnet bei konstanten Wechselkursen mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Innovation, Preisgestaltung und Effizienz dürften die Marge unterstützen. Infolgedessen erwartet Oerlikon eine operative EBITDA-Marge von rund 17,5%.



Über Oerlikon Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend im Bereich der Oberflächentechnologien und Advanced Materials. Mit einem einzigartigen Portfolio, das Oberflächentechnologie, Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungsanlagen und Komponenten umfasst, verbessern wir unsere Produkte hinsichtlich Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, von der Luft- und Raumfahrt, über Automobilbau, Energiewirtschaft und Medizintechnik bis hin zu Luxusgütern, Halbleitern und Werkzeugen. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 9 300 Mitarbeitenden tätig und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Thomas Schmidt, Sandra Wiesner

Corporate Communications

Tel: +41 58 360 96 60

t homas.schmidt @oerlikon.com

sandra.wiesner@oerlikon.com Aymeric Jamin

Investor Relations

Tel: +41 58 360 96 59

aymeric.jamin@oerlikon.com

www.oerlikon.com

