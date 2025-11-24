Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erhöht den Druck auf den DAX-Konzern DHL Group beziehungsweise dessen Tochter Deutsche Post. Sollte der Konzern die geforderten Qualitätsverbesserungen nicht umsetzen, drohen spürbare Sanktionen. Müller betonte gegenüber der Funke Mediengruppe, dass seine Behörde klare Erwartungen formuliert habe.Die Post habe zugesichert, ihren Service auszubauen. Müller betont: "Wenn die Post unseren Anordnungen dann nicht nachkommt, kann das im Extremfall teuer für ...

