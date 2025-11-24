DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VW/BLUME - Das Land Niedersachsen hält ungeachtet der VW-Krise an Oliver Blume als Vorstandsvorsitzendem fest. "Ich werde mich nicht von außen in diese Debatte einschalten", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne dem Tagesspiegel. Er wolle gleichwohl "nicht in den Verdacht geraten, die Dinge mit der rosaroten Brille zu sehen", fügte der SPD-Politiker hinzu. "Aber jede andere Option würde die Dinge ja nicht besser machen." Niedersachsen hat zwei Sitze im VW-Aufsichtsrat und verfügt über 20 Prozent der Stimmrechte. (Tagesspiegel)

PSD BANK KOBLENZ - Das von der Bafin angezählte Institut aus Koblenz wird nach Informationen des Platow Briefs voraussichtlich im kommenden Jahr mit der weitaus größeren VR Bank RheinAhrEifel fusionieren. Über ihre Fusionsabsicht wollen die Banken demnach in der kommenden Woche informieren. (Platow)

PICNIC - Der niederländische Lebensmittellieferdienst Picnic hat in einer neuen Finanzierungsrunde von bestehenden Investoren weiteres Wachstumskapital in Höhe von 430 Millionen Euro erhalten. Ein Großteil dieses Geldes soll in den Ausbau des Geschäfts in Deutschland fließen, gab das Unternehmen bekannt. (Handelsblatt)

