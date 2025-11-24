© Foto: Dall-E

Bullish legte stark vor, doch JPMorgan tritt auf die Bremse und senkt das Kursziel, weil versteckte Sondereffekte die Bilanz aufhübschen.Die Kryptobörse Bullish hat im dritten Quartal mit soliden Zahlen überrascht. Dennoch bleibt JPMorgan vorsichtig: Die Analysten bestätigten ihre neutrale Einstufung, reduzierten jedoch das Kursziel für 2026 leicht von 46 auf 45 US-Dollar. Die vorsichtigere Bewertung hängt weniger mit der operativen Entwicklung zusammen, sondern vielmehr mit einer bereinigten Modellierung der Einnahmen aus den IPO-Proceeds der Firma. "Wir halten an unserer neutralen Bewertung fest, senken jedoch das Kursziel, da wir die Zinserträge aus Stablecoins nun präziser …