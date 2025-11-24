The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2025
ISIN Name
DE000DDA0SS4 DZ BANK IS.A1146
DE000NLB0R94 NORDLB GELDM.FRN 33/18
FR0013060209 RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN
US44962LAJ61 IHS MARKIT 19/29
DE000DDA0X62 DZ BANK IS.A1312
CH0539032950 ADECCO GROUP 20/25 MTN
XS2263044286 CHINA DEV.BK 20/25 MTN
XS2264074647 LOUIS DREYF.C.F. 20/25
CH1112455790 OC OERLIKON 21/25
DE000DFK0SU6 DZ BANK IS.A1773
CH1189217735 CEMBRA MONEY 22/25
DE000DJ9AB08 DZ BANK IS.A2354
USU31520AZ99 FEDEX 25/50 REGS
