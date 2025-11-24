Diese in den kommenden Tagen (KW48) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 25. November: Alibaba Chinesische Internet- und Technologiewerte blicken auf ein bislang äußerst erfolgreiches Börsenjahr zurück. Trotz Zoll- und Handelsstreit hat sich der technologielastige Hang-Seng-Index seit dem Jahreswechsel um rund 28 Prozent verteuert. Damit konnte er den Nasdaq 100 (+15,4 Prozent) deutlich outperformen. An diesem Erfolg hat Online-Händler Alibaba entscheidenden Anteil. Die Aktie hat sich 2025 bereits um 80,4 Prozent verteuert. Zeitweise waren die …

