Anzeige
Mehr »
Montag, 24.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Amerikas Rohstoff-Zukunft - Jetzt beginnt das strategische Kupfer-Investment!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C0DA | ISIN: AU000000QUB5 | Ticker-Symbol: 1K1
Frankfurt
24.11.25 | 08:12
2,680 Euro
+19,64 % +0,440
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
QUBE HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QUBE HOLDINGS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6402,72008:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
QUBE
QUBE HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
QUBE HOLDINGS LIMITED2,680+19,64 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.