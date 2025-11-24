© Foto: Dall-EMacquarie sorgt mit einem überraschenden Übernahmeangebot für einen Kurssprung bei Qube und heizt damit den Wettbewerb im australischen Logistiksektor an.Das australische Logistikunternehmen Qube Holdings hat am Montag einen der größten potenziellen Deals seiner Firmengeschichte offengelegt. Die Aktie sprang infolgedessen zeitweise über 20 Prozent auf ein Rekordhoch von 4,89 Australische Dollar. Hintergrund ist ein unverbindliches Übernahmeangebot von Macquarie Asset Management, das Qube mit 11,6 Milliarden Australischen Dollar bewertet. Macquarie bietet 5,20 Australische Dollar je Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von fast 28 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag (4,07 …Den vollständigen Artikel lesen
