DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS XS1595714087 24.11.2025 HZE/EOT
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS XS1807299331 24.11.2025 HZE/EOT
