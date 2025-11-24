Mit Rekordaufträgen und auf dem Kapitalmarkttag deutlich angehobenen Zielen für 2028 zeigt Siemens Energy neue Stärke. Am Tag danach rauscht die Aktie jedoch um bis zu 10% in die Tiefe. Warum wir das nun als attraktive Kaufgelegenheit sehen. Siemens Energy hat mit den Q4-Zahlen vor einer Woche und dem Capital Markets Day am Donnerstag (20.11.) ein deutlich stärkeres operatives Bild abgegeben als noch vor einem Jahr. Entscheidend sind weniger die starken Quartalszahlen, sondern die strukturellen Fortschritte und die neuen Mittelfristziele. Erstmals überschritt der Umsatz im Q4 die 10 Mrd. Euro-Marke, das operative Ergebnis drehte von minus 83 Mio. Euro auf +471 Mio. Euro, und der Free Cashflow legte um 40% auf 1,3 Mrd. Euro zu - getragen von hohen Anzahlungen und einer besseren Lagersteuerung, beides positiv für den Cashflow. Über das Gesamtjahr erreichte Siemens Energy eine bereinigte EBIT-Marge von 6,0% bei einem Umsatzwachstum von 15,2% auf 39,1 Mrd. Euro, was die Prognose am oberen Ende übertraf. Unterm Strich erreichte der Nettogewinn 1,7 Mrd. Euro. Der Rekord-Auftragsbestand von 138 Mrd. Euro spiegelt zudem die verbesserte Margenqualität in allen Segmenten wider: Gas Services profitiert weiterhin ...

