Aus und vorbei? Der Bergbauriese BHP Group hat nun endgültig das Interesse an Anglo American verloren. Denn die Australier hatten auch mit seinem jüngsten Übernahmevorstoß keinen Erfolg. Wie BHP am Montag mitteilte, hatte es zuletzt nochmals Gespräche gegeben - doch auch dieses Angebot wurde von Anglo zurückgewiesen.Damit steht ein Zusammenschluss der beiden Rohstoffriesen nun nicht länger zur Debatte. Stattdessen will sich BHP wieder vollständig auf die eigene Entwicklung und das bestehende Portfolio ...

