Die OLX Group ("OLX"), ein weltweit führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Kleinanzeigen mit fast 60 Millionen täglichen Inseraten in sieben Märkten1 und Tochtergesellschaft von Prosus N.V., hat für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres bis zum 30. September 2025 starke Finanzergebnisse erzielt.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22% (17% 2 ) auf 473 Millionen US-Dollar, gegenüber 389 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2025.

) auf 473 Millionen US-Dollar, gegenüber 389 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2025. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich deutlich um 52% (44%) auf 231 Millionen US-Dollar, wodurch die Marge um 10 Prozentpunkte auf 49% ausgeweitet wurde.

Das bereinigte EBIT belief sich auf 205 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 59% (51%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Strategie bereits ein Jahr nach der Neuausrichtung der OLX Group so starke Ergebnisse hervorbringt. Das verdanken wir zwei Dingen: Wir haben unseren strategischen Fokus konsequent auf unsere Kernkategorien Fahrzeuge, Immobilien und Jobs gelegt, während wir gleichzeitig unsere eigene KI-Technologie im gesamten Unternehmen in hoher Geschwindigkeit skalieren", sagte Christian Gisy, CEO der OLX Group. "Mit Blick nach vorne zielen wir klar darauf, unser Wachstum weiter organisch voranzutreiben. Die Übernahme der führenden französischen Kleinanzeigenplattform La Centrale hat aber auch gezeigt, dass wir hervorragend aufgestellt sind, um strategische Chancen im Markt zu nutzen und unsere Präsenz in Westeuropa gezielt auszubauen."

Fortschritte bei der Strategieumsetzung

Das starke Ergebnis von OLX geht auf Wachstum in den Kernkategorien Fahrzeuge, Immobilien und Jobs zurück. Darüber hinaus hat OLX sein Produktangebot weiterentwickelt und das Erlebnis für professionelle Kunden und Endnutzer mit modernsten KI-Lösungen weiter verbessert. Innerhalb der Kernkategorien zeigte sich folgendes Bild:

Die Kategorie Fahrzeuge erzielte ein Umsatzwachstum von 27 %, getrieben durch verbesserte Monetarisierung, innovative Händler-Tools, optimierte Werbelösungen und Suchoptimierungen, die den Kunden mehr Leads verschaffen.

erzielte ein Umsatzwachstum von 27 %, getrieben durch verbesserte Monetarisierung, innovative Händler-Tools, optimierte Werbelösungen und Suchoptimierungen, die den Kunden mehr Leads verschaffen. Die Kategorie Immobilien verzeichneten ein starkes Wachstum mit einem Umsatzplus von 26 sowie Zugewinne im B2C- und C2C-Segment, etwa dank GenAI-gestützter Inseratsformulare, der Migration auf eine einheitliche App und Innovationen, die die Sichtbarkeit und Interaktion der Inserate verbesserten.

verzeichneten ein starkes Wachstum mit einem Umsatzplus von 26 sowie Zugewinne im B2C- und C2C-Segment, etwa dank GenAI-gestützter Inseratsformulare, der Migration auf eine einheitliche App und Innovationen, die die Sichtbarkeit und Interaktion der Inserate verbesserten. Die Kategorie Jobs erwies sich als resilient und erzielte trotz schwieriger Marktbedingungen ein Umsatzwachstum von 12 Prozent. Gründe dafür waren ein aktualisiertes Angebot, eine bessere Monetarisierung, KI-gestütztes Jobmatching und ein überarbeitetes Arbeitgeber-Dashboard, das die Retentionrate erhöhte.

Darüber hinaus hat OLX seine Präsenz in Westeuropa mit der Übernahme3 der französischen Kleinanzeigenplattform für Gebrauchtfahrzeuge La Centrale weiter gestärkt und damit das bestehende Fahrzeug-Portfolio des Unternehmens in einem attraktiven und vielversprechenden Markt ergänzt. Das Unternehmen gab außerdem den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten in Usbekistan und Kasachstan sowie der polnischen Dienstleistungsplattform Fixly und der rumänischen Immobilienfinanzierungsplattform Kiwi Finance4 bekannt, um den strategischen Fokus auf wachstumsstarke Märkte und Kernkategorien weiter zu schärfen.

Fabricio Bloisi, CEO von Prosus, sagte: "OLX ist ein Vorzeigeunternehmen im Prosus-Ökosystem und hat im ersten Halbjahr dieses Jahres große Fortschritte gemacht. Wir gestalten die Zukunft bei Prosus mit KI, und OLX liefert KI-gestützte, branchenführende Kundenerlebnisse, die das Gewinnwachstum vorantreiben. La Centrale wird OLX den Zugang zum französischen Markt einem der größten in Europa eröffnen und die Führungsposition weiter stärken. Ich bin gespannt, was die Zukunft für OLX bereithält."

Branchenführende KI-Innovation

OLX investiert im laufenden Geschäftsjahr zudem 20 Millionen US-Dollar in KI-Fähigkeiten und hat bereits mehr als 60 KI-Anwendungsfälle auf seinen Plattformen implementiert, davon 10 generative KI-Lösungen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres. Diese Investitionen zeigen messbare Wirkung: KI und Innovation schaffen Effizienz, treiben Automatisierung voran, erhöhen Vertrauen und Sicherheit und bieten intelligente Lösungen für Nutzer und professionelle Kunden.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die GenAI-gestützte Inseratsfunktion von OLX, die für alle Kategorien automatisch Anzeigenattribute und -beschreibungen erstellt. Dadurch reduziert sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Einstellen von Inseraten je nach Kategorie um 35 bis 55 Prozent etwa in den Bereichen Immobilien, Elektronik, Haus Garten und weiteren Segmenten. Gleichzeitig konnte die Anzeigenqualität durch eine höhere Qualität und Anzahl beschreibender Attribute um bis zu 37 Prozent gesteigert werden.

Über OLX Group

OLX ist ein weltweit führender digitaler Marktplatz, der Kleinanzeigen-Plattformen entwickelt, um Handel zu ermöglichen. Jeden Monat nutzen mehrere zehn Millionen professionelle Verkäufer und Verbraucher in Europa und Südafrika die Angebote von OLX. Dank seiner Reichweite und innovativer KI-Lösungen über etablierte Marken wie AutoTrader, OLX, Otomoto, Property24 und weitere hinweg unterstützt OLX Menschen dabei, Autos zu kaufen und zu verkaufen, Wohnraum zu finden, Jobs zu suchen, Haushaltswaren zu handeln und vieles mehr. Die OLX Group ist das Kleinanzeigengeschäft von Prosus, einem globalen Technologieunternehmen und der treibenden Kraft hinter führenden Lifestyle-E-Commerce-Marken in Lateinamerika, Europa und Indien. Weitere Informationen zur OLX Group finden Sie unter www.olxgroup.com.

1 OLX ist in Polen, Rumänien, Bulgarien, Portugal, Frankreich, Südafrika, Bosnien und Herzegowina sowie Indien aktiv.

2 Die Wachstumsprozentsätze in Klammern sind in lokaler Währung angegeben, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Akquisitionen und Veräußerungen (M&A), sofern nicht anders angegeben.

3 Die Transaktion wurde am 17. November 2025 abgeschlossen

4 OLX hat die Vereinbarung zum Verkauf von Usbekistan am 4. August 2025, Kasachstan am 21. Oktober 2025 und Fixly am 29. Oktober 2025 unterzeichnet. Der Verkauf von Kiwi Finance wurde am 1. August 2025 abgeschlossen.



