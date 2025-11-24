EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.11.2025 / 08:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025, wurden insgesamt 41.051 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 17.11.2025 - - - - 18.11.2025 - - - - 19.11.2025 11.308 212,0949 2.398.369,13 XETR 20.11.2025 14.609 215,0030 3.140.978,83 XETR 21.11.2025 15.134 207,5898 3.141.664,03 XETR Gesamt 41.051 211,4690 8.681.011,99