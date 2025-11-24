LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 290 auf 210 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr belegten weitere Fortschritte bei der Trendwende des Online-Modehändlers, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Bilanz sehe besser aus, die Profitabilität sei gestiegen und die Lagerbestände seien zurückgegangen. Bei der Umsatzentwicklung warte sie aber immer noch auf den Wendepunkt, während die Wettbewerbsrisiken anhielten. Vor 2028 rechnet Roberts nicht mit einem positiven Ergebnis je Aktie./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254





© 2025 dpa-AFX-Analyser