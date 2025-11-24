DOW JONES--Etwas fester sind die DAX-Futures am Montagmorgen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dezember-Kontrakt steigt um 69 auf 23.328 Punkte. Der Markt schaut mit Spannung auf den neuen Ifo-Index. Sollte er schwächer ausfallen, dürfte die Erholung am deutschen Markt wieder enden. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.356 und das Tagestief bei 23.284 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.060 Kontrakte.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.