DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die Renten-Futures zum Start in die neue Handelswoche. Diskutiert wird am Markt über die wieder steigende Wahrscheinlicheit für US-Zinssenkungen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures erhöht sich um 1 Tick auf 128,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,92 Prozent und das Tagestief bei 128,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.347 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 8 Ticks auf 113,78 Prozent. Der Bobl-Futures verliert dagegen 1 Tick auf 118,02 Prozent.

