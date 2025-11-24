Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 49/25
Dienstag, 02.12.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:
2.45 Tag der Entscheidung
Roosevelt und Pearl Harbor
Deutschland 2017
"Tag der Entscheidung: Hitlers Krieg im Osten" entfällt
3.30 Tag der Entscheidung
Stalins Griff nach Europa
Deutschland 2017
4.15 Terra X History
Hilters Hauptquartiere. Kommandozentralen des Bösen
Deutschland 2025
(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)
