Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 49/25Dienstag, 02.12.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:2.45 Tag der EntscheidungRoosevelt und Pearl HarborDeutschland 2017"Tag der Entscheidung: Hitlers Krieg im Osten" entfällt3.30 Tag der EntscheidungStalins Griff nach EuropaDeutschland 20174.15 Terra X HistoryHilters Hauptquartiere. Kommandozentralen des BösenDeutschland 2025(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6164575

