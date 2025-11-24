Capital Com SV Investments Limited: Capital.com stärkt seine Aktivitäten in Europa mit einem erweiterten Kundenservice-Hub in Bulgarien

Reports trading volumes of $744 billion in Q3 2025

SOFIA, BG / ACCESS Newswire / November 24, 2025 / Capital.com, die wachstumsstarke Handelsplattform und Fintech-Gruppe, gab heute die Ausweitung ihrer Aktivitäten in Bulgarien mit der Eröffnung eines neuen Büros im Office X Business Garden in Sofia und einer 51-prozentigen Erhöhung der lokalen Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr bekannt. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, spezialisierte Kompetenzzentren für wichtige Funktionen aufzubauen, wobei Bulgarien im Bereich Kundenservice eine Vorreiterrolle einnimmt.

Related Image

Aufbauend auf seiner etablierten Präsenz in Sofia und ergänzend zu seinem Technologiezentrum in Polen plant Capital.com, bis zu 5 Millionen Euro in seine operative Infrastruktur zu investieren, um ein Kompetenzzentrum für Kundenservice und eines der besten Arbeitsumfelder der Branche zu schaffen. Das Zentrum in Bulgarien wird den Goldstandard für Servicequalität, Reaktionsfähigkeit und mehrsprachigen Support setzen und eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Kunden weltweit spielen, während es gleichzeitig eine Kultur der Zusammenarbeit, des Lernens und der Exzellenz fördert.

"Bulgarien ist seit Jahren ein wichtiger Teil unserer Wachstumsgeschichte", sagte Eugene Lemesh, Chief People Officer bei Capital.com. "Wir haben unsere Aktivitäten mit einem neuen Büro in einem der begehrtesten Geschäftsviertel Sofias verstärkt und unsere Mitarbeiterzahl um mehr als 50 % erhöht. Aber das ist erst der Anfang. Im Rahmen unserer Strategie, unternehmensweit dedizierte Kompetenzzentren aufzubauen, investieren wir bis zu 5 Millionen Euro in die Einrichtung eines erstklassigen Kundenservice-Hubs in Bulgarien. Durch die Kombination von Spitzentechnologietalenten in Polen mit außergewöhnlichem Kundensupport in Bulgarien positionieren wir unsere Technologie- und Betriebsteams so, dass sie Trader besser, schneller und intelligenter als je zuvor bedienen können."

Capital.com betreibt spezielle Zentren für seine Kernfunktionen - ein Kompetenzzentrum für Kundenservice in Bulgarien und ein Technologie- und Engineering-Zentrum in Polen. Das Technologiezentrum des Unternehmens in Polen beschäftigt derzeit mehr als 430 Mitarbeiter, während das Team in Sofia im letzten Jahr um 51 % auf 100 Mitarbeiter gewachsen ist. Die Erweiterung des bulgarischen Zentrums von Capital.com wird von Elpida Gavril, Global Head of Operations, geleitet, die alle operativen Funktionen, einschließlich des Kundenservice, innerhalb der Gruppe überwacht.

Das Kundenserviceteam von Capital.com in Sofia bietet rund um die Uhr mehrsprachigen Kundensupport per E-Mail, Telefon und Live-Chat und betreut Kunden in Europa, dem Nahen Osten und darüber hinaus. Im Durchschnitt beantworten die Support-Teams von Capital.com Kundenanfragen innerhalb von weniger als 60 Sekunden per Chat und innerhalb von weniger als zwei Stunden per E-Mail, was den Fokus des Unternehmens auf Erreichbarkeit und Effizienz widerspiegelt.

Unternehmensweit beschäftigt das Unternehmen über 1.100 Mitarbeiter an 11 Standorten weltweit, darunter London, Dubai, Limassol und Melbourne, und stärkt damit weiterhin seine Grundlagen für langfristiges, nachhaltiges Wachstum.

Wachstum im dritten Quartal

Die Erweiterung des neuen Kundenservice-Hubs von Capital.com folgt auf ein robustes drittes Quartal, in dem Capital.com ein Gesamt-Handelsvolumen von 744 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Trotz saisonaler Abschwächung verzeichneten mehrere Anlageklassen weiterhin ein Wachstum.

Aktien: +5,2 % gegenüber dem Vorquartal, unterstützt durch das anhaltende Interesse der Anleger an KI- und Technologieaktien.

Krypto-Wertpapiere: +53,9 % gegenüber dem Vorquartal, was das steigende Engagement in digitalen Vermögenswerten widerspiegelt.

Devisen und Rohstoffe: verzeichneten vorübergehende Rückgänge von -17,1 % bzw. -12,2 %, was der saisonalen Entwicklung des Marktes entspricht.

Capital.com führte im dritten Quartal mehr als 45,7 Millionen Trades aus und behauptete damit seine Position als Plattform mit starkem Trader-Engagement.

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Capital.com

Shamillia Sivathambu, Leiterin PR

Shamillia.sivathambu@capital.com

+44 7900 016 469

Hinweise für Redakteure

Über Capital.com

Capital.com ist ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen, das Menschen durch benutzerfreundliche und innovative Online-Handelsplattformen die Teilnahme an den Finanzmärkten ermöglicht. Die 2016 eingeführte, intuitive und preisgekrönte Plattform - verfügbar im Internet und als App - ermöglicht es Anlegern, an Tausenden von weltweit renommierten Märkten zu handeln. Um den Nutzern zu helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, ist die Plattform mit robusten Risikomanagementkontrollen, transparenten Preisen und umfangreichen Bildungsinhalten ausgestattet, die die Kunden auf ihrem Weg zum erfolgreichen Handel unterstützen.

Capital.com ist eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen der Branche mit einem Handelsvolumen von über 1 Billion US-Dollar. Im Jahr 2024 wurde das Unternehmen zum dritten Mal in Folge vom Deloitte Technology Fast 50-Programm als die am schnellsten wachsende technologiebasierte Plattform im Nahen Osten und in Zypern ausgezeichnet.

Capital.com verfügt über ein globales Netzwerk mit Niederlassungen in führenden Wirtschafts- und Finanzzentren wie London, Dubai, Warschau, Nassau, Sofia, Limassol und Melbourne. Capital Com (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority (FCA) unter der Registrierungsnummer 793714 zugelassen und reguliert. Capital Com SV Investments Limited ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 319/17 zugelassen und reguliert. Capital Com Australia Pty Ltd ist von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) unter der AFSL-Nummer 513393 zugelassen und reguliert. Capital Com Online Investments Ltd ist ein im Commonwealth der Bahamas registriertes Unternehmen, das von der Securities Commission of The Bahamas unter der Lizenznummer SIA-F245 zur Ausübung von Wertpapiergeschäften zugelassen ist. Capital Com Mena Securities Trading LLC ist von der Securities and Commodities Authority (SCA) unter der Lizenznummer 20200000176 zugelassen und reguliert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.capital.com

Diese Pressemitteilung ist nur für Medienzwecke bestimmt. Sie richtet sich nicht an einzelne Anleger und enthält keine persönlichen Ratschläge oder Empfehlungen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Je nach Unternehmen verlieren zwischen 60 % und 79,58 % der Privatanlegerkonten Geld, wenn sie mit der Capital.com Group CFDs handeln. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Krypto-Derivate sind für Privatkunden, die bei Capital Com (UK) Ltd. registriert sind, nicht verfügbar. Spread Bets sind nur für Kunden aus Großbritannien verfügbar.

Der Wert von Aktien und ETFs, die über ein Aktienhandelskonto gekauft werden, kann sowohl steigen als auch fallen, was bedeuten kann, dass Sie weniger zurückerhalten, als Sie ursprünglich investiert haben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Capital Com (UK) Limited ("CCUK") ist in England und Wales unter der Firmenregistrierungsnummer 10506220 registriert. CCUK ist von der Financial Conduct Authority ("FCA") unter der Registrierungsnummer 793714 zugelassen und reguliert. Capital Com SV Investments Limited ("CCSV") ist in Zypern unter der Firmenregistrierungsnummer 354252 registriert. CCSV wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 319/17 reguliert. Capital Com Australia Pty Ltd ist von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) unter der AFSL-Nummer 513393 zugelassen und reguliert. Capital Com Online Investments Ltd ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Unternehmensnummer 209236B), die im Commonwealth der Bahamas registriert ist und von der Securities Commission of The Bahamas ("SCB") unter der Lizenznummer SIA-F245 zur Ausübung des Wertpapiergeschäfts zugelassen ist. Capital Com Mena Securities Trading LLC ist von der Securities and Commodities Authority (SCA) unter der Lizenznummer 20200000176 zugelassen und reguliert.

Capital.com ist eine reine Ausführungsplattform für Brokerage-Dienstleistungen. Die auf der Website von Capital.com bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der betreffenden Produkte oder Wertpapiere zu verstehen. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernommen.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines Anlegers. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Wertentwicklungen.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Capital.com (oder eines seiner verbundenen Unternehmen oder Mitarbeiter) in keinem Fall für Verluste, die durch die Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen. Jede Person, die auf der Grundlage dieser Informationen handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

Informationen, die als "Anlageforschung" ausgelegt werden könnten, wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Anlageforschung erstellt und gelten daher als Marketingmitteilung.

QUELLE: Capital Com SV Investments Limited