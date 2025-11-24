Zum Wochenstart hat die Aktie der Deutschen Bank die Chance, wieder Boden gutzumachen. Denn nach der Präsentation der neuen Unternehmensstrategie letzten Montag hat der Kurs den Rückwärtsgang eingelegt und wichtige Chartmarken gerissen. Nun zählt es.Vom Jahreshoch bei 33,50 Euro Mitte November hat das Papier der Deutschen Bank ein Stück weit verloren und beendete die vergangene Woche sichtbar unter 30,00 Euro. Zuvor wurde die 50-Tage-Linie bei 30,49 Euro unterschritten. Nun hielt auch die untere ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.