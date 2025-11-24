Zum Wochenstart hat die Aktie der Deutschen Bank die Chance, wieder Boden gutzumachen. Denn nach der Präsentation der neuen Unternehmensstrategie letzten Montag hat der Kurs den Rückwärtsgang eingelegt und wichtige Chartmarken gerissen. Nun zählt es.Vom Jahreshoch bei 33,50 Euro Mitte November hat das Papier der Deutschen Bank ein Stück weit verloren und beendete die vergangene Woche sichtbar unter 30,00 Euro. Zuvor wurde die 50-Tage-Linie bei 30,49 Euro unterschritten. Nun hielt auch die untere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär