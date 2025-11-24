Bensheim (ots) -Produktivität, Krankenstand, Fluktuation - in vielen Unternehmen schwanken diese Zahlen stark. Doch der Grund liegt oft nicht in der Technik, sondern in der Führung. Eine aktuelle Studie der HealthVision in einem international tätigen deutschen Industriekonzern mit fast 10.000 Mitarbeitenden zeigt: Je besser die Führung, desto besser auch Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit. Führung wirkt damit direkt auf den Unternehmenserfolg. Wer Leadership messbar macht, kann gezielt steuern statt zu hoffen.Führung ist kein weicher Faktor mehr, sondern eine messbare Größe mit echtem Renditeeffekt. Dieser Beitrag zeigt, wie sich Leadership erstmals objektiv bewerten lässt und warum Investitionen in gute Führung die rentabelsten im ganzen Unternehmen sein können.Führung als unsichtbare Kraft - aber mit messbarer WirkungSchlechte Führung zeigt sich selten auf den ersten Blick. Sie wirkt schleichend, untergräbt Vertrauen und Zusammenarbeit und bleibt oft unbemerkt, bis die Folgen sichtbar werden: sinkende Motivation, steigende Fehlzeiten, Kündigungen. Gute Führung dagegen entfaltet eine unsichtbare, aber starke Wirkung. Sie schafft psychologische Sicherheit, Klarheit und Engagement.Entscheidend ist, diese Wirkung nicht länger dem Zufall zu überlassen. Mit empirischen Methoden lässt sich heute objektiv messen, wie Führung tatsächlich erlebt wird - nicht durch Selbsteinschätzung, sondern durch die Wahrnehmung der Geführten. Denn nur sie können einschätzen, ob eine Führungskraft Vertrauen fördert, Orientierung gibt und damit die Basis für Leistung schafft.Leadership als RenditehebelFührung kann heute auf ihre ökonomische Wirkung hin analysiert werden. Studien wie People Through Performance (McKinsey, 2023) belegen: Unternehmen, die Mitarbeiterentwicklung und Unternehmensziele in Einklang bringen, sind langfristig erfolgreicher und stabiler. Genau hier setzt das von HealthVision entwickelte Instrument an. Es zeigt auf Abteilungsebene, wie Führungsqualität mit Motivation, Identifikation und Kennzahlen wie Fehlzeiten oder Fluktuation zusammenhängt.So wird erstmals berechenbar, wie stark bestimmte Führungsmerkmale auf die Wertschöpfung wirken. Unternehmen können den wirtschaftlichen Schaden ungünstiger Führung beziffern und die Rendite von Verbesserungsmaßnahmen nachweisen. Was früher als "weicher Faktor" galt, wird so zum klar messbaren Erfolgsparameter.Von der Theorie zur PraxisDas wissenschaftlich validierte Messinstrument von HealthVision verbindet moderne Führungstheorien mit betriebswirtschaftlichen Daten. Es erfasst zehn Dimensionen, darunter Vertrauen, Selbstführung und Teamsteuerung. In der Kurzform genügen zwölf Fragen, um vier Kernaspekte der Führung zu bewerten - etwa, ob psychologische Sicherheit entsteht oder wie gut ein Team geführt wird.Diese Daten liefern eine belastbare Grundlage für gezielte Entwicklungsmaßnahmen. Unterschiede zwischen Abteilungen oder Führungsebenen werden sichtbar, ebenso wie Stärken und Schwächen einzelner Führungskräfte. Führung wird damit erstmals vergleichbar und Entwicklung kann dort ansetzen, wo sie den größten Effekt verspricht.Transparenz als ChanceFührung messbar zu machen verlangt Mut. Denn Transparenz bedeutet, sich der eigenen Wirkung zu stellen. Doch sie schafft zugleich die Möglichkeit, Personalentwicklung gezielt zu steuern. Anstelle allgemeiner Trainings rücken maßgeschneiderte Programme, die konkrete Defizite adressieren und vorhandene Stärken fördern.Damit verändert sich auch die Haltung zur Führungsrolle. Wer weiß, wie die eigene Führung erlebt wird, kann bewusster agieren und gezielt an sich arbeiten. Diese Offenheit schafft Vertrauen und stärkt die Kultur; ein entscheidender Schritt hin zu nachhaltig erfolgreicher Zusammenarbeit.Zukunft der FührungFührungskräfte der Zukunft stehen vor einem Balanceakt: Sie müssen in einer unsicheren, komplexen Welt Stabilität vermitteln. Globale Krisen und gesellschaftlicher Wandel fordern nicht nur strategische, sondern auch emotionale Kompetenz. Erfolgreiche Führung erkennt individuelle Bedürfnisse, schafft Sicherheit und gibt Orientierung, selbst wenn äußere Rahmenbedingungen unklar bleiben.Gerade diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten werden zur entscheidenden Kompetenz kommender Jahre. Gute Führung erkennt Spannungen früh, schafft Ausgleich und ermöglicht Leistung durch Vertrauen. Sie ist damit weit mehr als ein menschlicher Faktor - sie ist ein zentraler Baustein wirtschaftlicher Stabilität.Fazit:Führung lässt sich heute messen, bewerten und gezielt verbessern. Wer Leadership als Renditefaktor begreift, erschließt enormes Potenzial: gesündere, engagiertere Mitarbeitende, stabilere Teams und eine nachweislich höhere Produktivität.Über Achim Dohl:Achim Dohl ist Interim-Manager und Personalberater mit über 20 Jahren Erfahrung. Mit dem Pathfinder Expert Call unterstützt er Unternehmen in der Medizintechnik dabei, die richtigen Spezialisten zu finden - und das in kürzester Zeit. Sein Service ist darauf ausgelegt, schnell, präzise und ohne lange Wartezeiten Experten zu vermitteln und Unternehmen zügig aus Krisensituationen zu retten. Mehr Informationen unter: https://expertcall.interimsolution.net/home--pathfinder-expertcallPressekontakt:AD Investorsolution GmbHVertreten durch: Achim Dohladohl@interimsolution.nethttps://adinvest.net/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: AD Investorsolution GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179774/6164578