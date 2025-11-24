Bei diesen Aktien gab es in der vergangenen Woche teilweise massive Insiderverkäufe. Das steckt konkret dahinter und darum stellt dies ein mögliches Warnsignal für Investoren dar. Außerdem im Fokus: Diese Werte wurden zuletzt von Insidern gekauft. Insiderverkäufe gelten für viele Investoren als Warnsignale. Immerhin liegt die Befürchtung nahe, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens häufig mehr über die Geschäftsabläufe im Inneren wissen, als es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
