Die NexMetals Mining-Aktie könnte mutigen Anlegern aktuell große Chancen bieten - ein neuer Insider-Kauf untermauert das Potenzial, das bei dem Papier schlummern könnte: Insider-Kauf bei NexMetals Die Aktie von NexMetals hat sich zuletzt mit dem Rest des Marktes nach unten bewegt. Viele Investoren sehen das als eine potenzielle Einstiegschance und auch ein Insider innerhalb des Unternehmens scheint diese Sicht zu teilen. So zeigt ein neues Filing, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.