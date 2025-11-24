EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group baut Marktposition im Bereich IoT mit neuen Projekten weiter aus



24.11.2025 / 09:10 CET/CEST

swissnet Group baut Marktposition im Bereich IoT mit neuen Projekten weiter aus Berg, Schweiz - 24. November 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589- Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, baut ihre gute Marktposition im Bereich IoT (Internet of Things) weiter aus. In den vergangenen Wochen hat swissnet zahlreiche IoT-Projekte bei bestehenden und neuen Kunden gewonnen. Ein großes europäisches Unternehmen aus der Baubranche wird rund 2.000 IoT-Datenkarten von swissnet einsetzen. Die IoT-Datenkarten sichern weltweite Konnektivität und ermöglichen den Datenaustausch zwischen Geräten wie Maschinen, Sensoren und Fahrzeugen an mehreren Standorten des Unternehmens weltweit über ein zentrales Management. Mit umfassenden Serviceleistungen sorgt swissnet dafür, Geräte und Systeme des Kunden zuverlässig, reibungslos und unterbrechungsfrei zu vernetzen. Dies umfasst neben der zentralen Verwaltung im swissnet-SIM-Portal mit Remote-Management und Reporting- und Analysefunktionalitäten auch die Implementierung und Verwaltung der IoT-Lösungen. Die IoT-Plattform von swissnet zeigt dabei dutzende Nutzerdaten wie den Netzstatus, die Position des Geräts und den Verbrauch. Hierdurch wird eine effiziente Steuerung aller Geräte ermöglicht, was zu Kosten- und Ressourceneinsparungen führt. Zudem setzt ein international führender Konzern aus dem Sportwetten- und Online-Games-Bereich im Bereich IoT auf die Expertise von swissnet. Der langjährige Kunde, der bereits SaaS-Lösungen von swissnet nutzt, wird in den kommenden Wochen im Bereich IoT Produkte von swissnet nutzen. In den letzten zwölf Monaten hat swissnet mit IoT-SIM-Karten einen Umsatz von rund 3,5 Mio. Euro realisiert. Aktuell sind etwa 20.000 Standorte in Europa mit IoT-SIM-Karten von swissnet ausgestattet. Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen einen weiteren Ausbau um rund 25.000 bis 35.000 zusätzliche Standorte. Der globale IoT-Markt wächst rasant. Einsatzgebiete sind beispielsweise Bereiche wie Smart Home, das Gesundheitswesen, Smart Cities, digital Advertising und die Industrie. Renommierte Marktstudien erwarten in den nächsten Jahren jährliche Wachstumsraten im deutlich zweistelligen Prozentbereich. Der Cellular-IoT-Gesamtmarkt, der die Verbindung von IoT-Geräten über Mobilfunknetze wie 4G LTE, 5G, LTE-M anstatt über Wi-Fi oder Bluetooth beschreibt, soll bis 2030 auf mehr als 17 bis 22 Mrd. USD wachsen. Boris Tölzel, CCO DACH bei swissnet: "Mit unseren IoT-Lösungen verfügen Unternehmen über eine zuverlässige, skalierbare und moderne IoT-Infrastruktur. Wir entwickeln unsere Lösungen kontinuierlich weiter, um unsere Kunden bestmöglich bei der Umsetzung ihrer Projekte zu unterstützen. swissnet hat sich im schnell wachsenden Markt für IoT bereits frühzeitig positioniert. Wir sind entsprechend gut aufgestellt, weitere Marktanteile zu gewinnen und in neue Bereiche zu expandieren."



Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, Co-CEO

Andre Jochem, Head of IR

jonathansauppe@swissnet.ag

andrejochem@swissnet.ag

Phone: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





