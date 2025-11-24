EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Marktbericht/Personalie

123fahrschule SE: Unternehmen richtet sich strategisch auf Gesetzesänderungen in der Fahrschulbranche aus



24.11.2025 / 09:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



123fahrschule SE: Unternehmen richtet sich strategisch auf Gesetzesänderungen in der Fahrschulbranche aus



Köln, 24. November 2025



Optimierung der Kostenstruktur / NuWays Round Table

Der Vorstand und Gründer Boris Polenske hat in der vergangenen Woche in zwei Roundtable-Gesprächen die Strategie des Unternehmens für die nächsten Jahre und die Implikationen der Ankündigungen aus dem Verkehrsministerium ausführlich erläutert. Der Mitschnitt dieses Gesprächs steht interessierten Investoren ab sofort auf der Webseite der NuWays AG zur Verfügung.



Das Unternehmen konnte bereits im Jahr 2025 durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz wesentliche Grundlagen für erhebliche Kosteneinsparungen im Geschäftsjahr 2026 schaffen.



Zur Verbesserung der Profitabilität hat das Unternehmen zusätzlich ein umfassendes Kostensenkungsprogramm beschlossen. Dieses umfasst unter anderem die teilweise Automatisierung des First-Level-Supports und Kundenservice durch KI-Tools, sowie den Abbau verschiedener Positionen in der Holding. In der unter dem Projekttitel KI2DRIVE verankerten neuen Strategie, sollen Verwaltung, aber insbesondere auch der Ausbildungsbetrieb, durch den Einsatz von KI-Tools wesentlich effizienter und kostengünstiger werden.



Darüber hinaus wurde ein Maßnahmenkatalog verabschiedet, um Ursachen der im Jahr 2025 aufgetretenen Planabweichungen in den Bereichen Berufskraftfahrer- und Fahrlehrerausbildung zu beheben. Insgesamt wird sich die Gesellschaft zukünftig auf die Säulen PKW-Ausbildung, Fahrlehrerausbildung (FahrerWerk) und Simulatoren (Foerst) fokussieren.



Der Vorstand erwartet, dass die sich bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen das EBITDA im Geschäftsjahr 2026 um mindestens 1 Mio. EUR verbessern werden. Zusätzliche positive Ergebnisbeiträge werden aus dem Verkauf von Fahrsimulatoren, sowie dem in 2025 eingeleiteten Filialwachstum erwartet.

Veränderungen im Vorstand und Management

Der Vorstandsvorsitzende Herr Dr. Andreas Günther hat sein Vorstandsmandat am 15. November 2025 niedergelegt und wird das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen nach einer strukturierten Übergangsphase zum 31. Dezember 2025 verlassen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Günther für seinen Einsatz und seine Beiträge zur Weiterentwicklung der Organisation.



Gründer und bisherige Vorstand Boris Polenske hat am 15. November 2025 seinen Vertrag bis 31. Dezember 2026 verlängert und wird seine Vorstandstätigkeit für ein symbolisches Grundgehalt von 1 Euro fortführen.



Hierzu der Gründer und Vorstand Boris Polenske: "Das Geschäftsjahr 2026 ist für die 123fahrschule sehr wichtig. Mit meiner Gehaltsanpassung möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Unternehmen seine Mittel vollständig auf die optimale Vorbereitung der anstehenden Gesetzesänderungen fokussiert."

Transformation 2026

Wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 30. April 2025 mitgeteilt, arbeitet Gründer und Vorstand Boris Polenske ergebnisoffen an der zukünftigen Ausrichtung der 123fahrschule SE und ihres Aktionariats.



Ziel ist es, verschiedene Transformationsszenarien zu prüfen und zu bewerten, wie sich Unternehmen und Aktionäre der 123fahrschule SE im Hinblick auf die anstehenden Branchenveränderungen optimal aufstellen können. Es ist geplant, diese Überlegungen im 1. Quartal 2026 abzuschließen.



Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.



Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://www.123fahrschule.de/investor-relations



Disclaimer

Diese Veröffentlichung darf nicht, direkt oder indirekt, in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"), Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden.

Diese Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eines Einzelstaats oder anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen zu keiner Zeit direkt oder indirekt in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan und Südafrika angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, außer aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer Transaktion außerhalb des Registrierungserfordernisses des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten sowie von Kanada, Australien, Japan und Südafrika.

Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Vorstands der 123fahrschule SE. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder 123fahrschule SE noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass 123fahrschule SE keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.





24.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News