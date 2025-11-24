© Foto: Dall-E

Die unerwartete Auflösung von DOGE schürt neue Zweifel an Trumps Reformagenda und lässt offen, wie es mit seinen Effizienzplänen weitergeht.Das Department of Government Efficiency (DOGE), einst als Kernstück von US-Präsident Donald Trumps Regierungsumbau inszeniert, existiert nicht mehr. Das berichtete Reuters am Sonntag. Obwohl der Behörde noch acht Monate ihres offiziellen Mandats geblieben wären, wurde sie bereits abgewickelt. Ein ambitioniertes Projekt endet im Stillen "Das existiert nicht", sagte Scott Kupor, Direktor des Office of Personnel Management (OPM), als Reuters kürzlich nach dem Status von DOGE fragte. Mit dieser schlichten Aussage bestätigte er das faktische Aus einer …