Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ5M2F9, Wertpapier-Name: TurboC O.EndRheinme.1404,67930, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ44A37, Wertpapier-Name: FaktL O.End Rheinme. 1252,305, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ5YWW1, Wertpapier-Name: TurboC O.EndRheinme.1496,23999, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ5LQQ2, Wertpapier-Name: TurboC O.EndRheinme.1452,54057, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ5WQP1, Wertpapier-Name: TurboC O.EndRheinme.1448,37872, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis

24.11.2025 08:05:34 200 0,177

24.11.2025 08:05:39 400 4,28

24.11.2025 08:07:01 75 0,66

24.11.2025 08:07:23 2.280 0,64

24.11.2025 08:07:31 4.500 1,05





