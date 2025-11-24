Anzeige
Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Official List Notice 

Financial Conduct Authority (-) 
Official List Notice 
24-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

24/11/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice: 
 
Amount     Security Description                Listing Category          ISIN 
 
Issuer Name: Amigo Holdings PLC 
 
57035200    Ordinary shares of 0.25 pence each; fully paid   Equity shares (commercial      GB00BFFK8T45 --  
                                  companies) 

Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
70000      Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities    IE00B43VDT70 --  
        paid 
 
 
12000      Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities    IE00B43VDT70 --  
        paid 
 
 
68000      Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully  Debt and debt-like securities    IE00B579F325 --  
        paid 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
408000     Physical Silver ETC; fully paid           Debt and debt-like securities    IE00B4NCWG09 --  
 
637000     iShares Physical Gold ETC; fully paid        Debt and debt-like securities    IE00B4ND3602 --  

Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank 
 
2500000     Preference Share Linked Notes due 24/11/2031; fully Debt and debt-like securities    XS2067296512 --  
        paid; (Represented by notes to bearer of GBP1 each) 

Issuer Name: Graniteshares Financial plc 
 
1000000     GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP      Debt and debt-like securities    XS2575914176 --  
        Securities; fully paid 

Issuer Name: Xtrackers ETC plc 
 
23000      Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04 Debt and debt-like securities    DE000A2T0VU5 --  
        /2080; fully paid 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
120000     21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product    Debt and debt-like securities    CH1199067674 --  
        (CBTC); fully paid 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
32000      Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; Debt and debt-like securities    FR0013416716 --  
        fully paid 

Issuer Name: HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC 
 
55000      Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETC      Debt and debt-like securities    XS3087774306 --  
        Securities; fully paid 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
138000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities;  Debt and debt-like securities    GB00BJYDH394 --  
        fully paid 
 
 
170000     WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities;   Debt and debt-like securities    GB00BJYDH287 --  
        fully paid 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
41000      CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities;   Debt and debt-like securities    GB00BLD4ZL17 --  
        fully paid 
 
 
8000      CoinShares Physical Staked Ethereum Digital     Debt and debt-like securities    GB00BLD4ZM24 --  
        Securities; fully paid 

Issuer Name: Diversified Energy Company 
 
                                  Equity shares (international 
76725668    Ordinary Shares of USD0.01 each; fully paid     commercial companies secondary   US25520W1071 --  
                                  listing) 

Issuer Name: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 
 
300000000    25% Notes due 07/03/2031; fully paid; (Registered  Debt and debt-like securities    XS2779805097 --  
        in denominations of TRY1,000 each) 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
37500      WisdomTree Sugar; fully paid            Debt and debt-like securities    GB00B15KY658 --  
 
99000      WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid    Debt and debt-like securities    JE00B24DKK82 --  
 
20500      WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid     Debt and debt-like securities    JE00B24DKC09 --  
 
26000      WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid       Debt and debt-like securities    JE00B78CGV99 --  
 
7500      WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid  Debt and debt-like securities    JE00B24DLX86 --  
 
32500      WisdomTree Softs; fully paid            Debt and debt-like securities    GB00B15KYJ87 --  
 
14000      WisdomTree Precious Metals; fully paid       Debt and debt-like securities    GB00B15KYF40 --  
 
24180      WisdomTree Copper; fully paid            Debt and debt-like securities    GB00B15KXQ89 --  
 
86321      WisdomTree Industrial Metals; fully paid      Debt and debt-like securities    GB00B15KYG56 --  
 
28000      WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid  Debt and debt-like securities    JE00BYQY3Z98 --  

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
910       WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities    JE00B3N9C970 --  
 
500       WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities    JE00B3VJDN05 --  

Issuer Name: Hemogenyx Pharmaceuticals Plc 
 
556611     Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid     Equity shares (transition)     GB00BQVXM815 --  

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
255000     Leverage Shares 3x Facebook ETP Securities due 04/ Debt and debt-like securities    IE00BK5C1B80 --  
        06/2070; fully paid 
 
 
1200000     Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid  Debt and debt-like securities    XS2337090422 --  
 
14500      Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) Debt and debt-like securities    XS2944889109 --  
        ETP Securities; fully paid 
 
 
17000      IncomeShares META Options ETP; fully paid      Debt and debt-like securities    XS2901885553 --  
 
2000      IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP; fully   Debt and debt-like securities    XS3068776312 --  
        paid 
 
 
280000     Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP     Debt and debt-like securities    XS2779861082 --  
        Securities; fully paid 
 
 
142000     Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully   Debt and debt-like securities    XS2820604770 --  
        paid 
 
 
500000     Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP;  Debt and debt-like securities    XS2901882618 --  
        fully paid 
 
 
86000      Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities; Debt and debt-like securities    XS2399369896 --  
        fully paid 
 
 
1100000     Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP     Debt and debt-like securities    XS2399367254 --  
        Securities; fully paid 
 
 
6500      Leverage Shares 3x Long Broadcom (AVGO) ETP     Debt and debt-like securities    XS3068789307 --  
        Securities due 15/09/2075; fully paid 
 
 
200000     Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP      Debt and debt-like securities    XS2779861249 --  
        Securities; fully paid 
 
 
148000     Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Debt and debt-like securities    XS2595672036 --  
        Securities; fully paid 
 
 
205000     Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities; fully paid Debt and debt-like securities    XS2757381400 --  
 
2150      Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities; fully  Debt and debt-like securities    XS2663694680 --  
        paid 
 
 
5000      Pantarai ADAPT ETP due 15/09/2075; fully paid    Debt and debt-like securities    XS3142919219 --  
 
1300000     Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; Debt and debt-like securities    XS2399364152 --  
        fully paid 
 
 
71400      Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP      Debt and debt-like securities    XS2779861249 --  
        Securities; fully paid 

Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
 
670000     WisdomTree Physical Silver; fully paid       Debt and debt-like securities    JE00B1VS3333 --  
 
15000      WisdomTree Core Physical Silver Individual     Debt and debt-like securities    JE00BQRFDY49 --  
        Securities; fully paid 
 
 
8000      WisdomTree Core Physical Gold; fully paid      Debt and debt-like securities    JE00BN2CJ301 --  
 
70000      WisdomTree Physical Gold; fully paid        Debt and debt-like securities    JE00B1VS3770 --  

Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 
 
14000      (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes;   Debt and debt-like securities    GB00B00FHZ82 --
        fully paid 

Issuer Name: LLOYDS BANKING GROUP PLC 
 
195000000    Ordinary Shares of 10p each; fully paid       Equity shares (commercial      GB0008706128 --  
(Block Listing)                           companies) 

Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 
 
3500      WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged;  Debt and debt-like securities    JE00B63MJ075 --  
        fully paid 

Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
 
9000      WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid  Debt and debt-like securities    IE00B7XD2195 --  
 
110000     WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged; fully Debt and debt-like securities    IE00BMTM6B32 --  
        paid 
 
 
76000      WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid  Debt and debt-like securities    XS2819843223 --

