Financial Conduct Authority (-) Official List Notice 24-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 24/11/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Amigo Holdings PLC 57035200 Ordinary shares of 0.25 pence each; fully paid Equity shares (commercial GB00BFFK8T45 -- companies) Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 70000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities IE00B43VDT70 -- paid 12000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities IE00B43VDT70 -- paid 68000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities IE00B579F325 -- paid Issuer Name: iShares Physical Metals plc 408000 Physical Silver ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4NCWG09 -- 637000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4ND3602 -- Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank 2500000 Preference Share Linked Notes due 24/11/2031; fully Debt and debt-like securities XS2067296512 -- paid; (Represented by notes to bearer of GBP1 each) Issuer Name: Graniteshares Financial plc 1000000 GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP Debt and debt-like securities XS2575914176 -- Securities; fully paid Issuer Name: Xtrackers ETC plc 23000 Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04 Debt and debt-like securities DE000A2T0VU5 -- /2080; fully paid Issuer Name: 21Shares AG 120000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product Debt and debt-like securities CH1199067674 -- (CBTC); fully paid Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 32000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; Debt and debt-like securities FR0013416716 -- fully paid Issuer Name: HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC 55000 Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETC Debt and debt-like securities XS3087774306 -- Securities; fully paid Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 138000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; Debt and debt-like securities GB00BJYDH394 -- fully paid 170000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; Debt and debt-like securities GB00BJYDH287 -- fully paid Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 41000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; Debt and debt-like securities GB00BLD4ZL17 -- fully paid 8000 CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Debt and debt-like securities GB00BLD4ZM24 -- Securities; fully paid Issuer Name: Diversified Energy Company Equity shares (international 76725668 Ordinary Shares of USD0.01 each; fully paid commercial companies secondary US25520W1071 -- listing) Issuer Name: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 300000000 25% Notes due 07/03/2031; fully paid; (Registered Debt and debt-like securities XS2779805097 -- in denominations of TRY1,000 each) Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 37500 WisdomTree Sugar; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY658 -- 99000 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DKK82 -- 20500 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DKC09 -- 26000 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like securities JE00B78CGV99 -- 7500 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DLX86 -- 32500 WisdomTree Softs; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYJ87 -- 14000 WisdomTree Precious Metals; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYF40 -- 24180 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXQ89 -- 86321 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYG56 -- 28000 WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BYQY3Z98 -- Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 910 WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3N9C970 -- 500 WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3VJDN05 -- Issuer Name: Hemogenyx Pharmaceuticals Plc 556611 Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid Equity shares (transition) GB00BQVXM815 -- Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 255000 Leverage Shares 3x Facebook ETP Securities due 04/ Debt and debt-like securities IE00BK5C1B80 -- 06/2070; fully paid 1200000 Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid Debt and debt-like securities XS2337090422 -- 14500 Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) Debt and debt-like securities XS2944889109 -- ETP Securities; fully paid 17000 IncomeShares META Options ETP; fully paid Debt and debt-like securities XS2901885553 -- 2000 IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP; fully Debt and debt-like securities XS3068776312 -- paid 280000 Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Debt and debt-like securities XS2779861082 -- Securities; fully paid 142000 Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully Debt and debt-like securities XS2820604770 -- paid 500000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; Debt and debt-like securities XS2901882618 -- fully paid 86000 Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities; Debt and debt-like securities XS2399369896 -- fully paid 1100000 Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Debt and debt-like securities XS2399367254 -- Securities; fully paid 6500 Leverage Shares 3x Long Broadcom (AVGO) ETP Debt and debt-like securities XS3068789307 -- Securities due 15/09/2075; fully paid 200000 Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Debt and debt-like securities XS2779861249 -- Securities; fully paid 148000 Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Debt and debt-like securities XS2595672036 -- Securities; fully paid 205000 Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities; fully paid Debt and debt-like securities XS2757381400 -- 2150 Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities; fully Debt and debt-like securities XS2663694680 -- paid 5000 Pantarai ADAPT ETP due 15/09/2075; fully paid Debt and debt-like securities XS3142919219 -- 1300000 Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities; Debt and debt-like securities XS2399364152 -- fully paid 71400 Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Debt and debt-like securities XS2779861249 -- Securities; fully paid Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 670000 WisdomTree Physical Silver; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS3333 -- 15000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Debt and debt-like securities JE00BQRFDY49 -- Securities; fully paid 8000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN2CJ301 -- 70000 WisdomTree Physical Gold; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS3770 -- Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 14000 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; Debt and debt-like securities GB00B00FHZ82 -- fully paid Issuer Name: LLOYDS BANKING GROUP PLC 195000000 Ordinary Shares of 10p each; fully paid Equity shares (commercial GB0008706128 -- (Block Listing) companies) Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 3500 WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; Debt and debt-like securities JE00B63MJ075 -- fully paid Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 9000 WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities IE00B7XD2195 -- 110000 WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged; fully Debt and debt-like securities IE00BMTM6B32 -- paid 76000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities XS2819843223 --
Notes SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their dealing notice. =-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. †Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. ~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. ^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment Exchange. *Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its markets.
