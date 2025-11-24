Hamburg/Berlin (ots) -Einladung zur Online-Pressekonferenz"Klimaschutz wird zur Kultur des Machens"GERICS und concept m präsentieren neue Befunde zu den globalen Klimadynamiken nach der COP30Trotz enttäuschender Ergebnisse der COP30 in Belém zeigt eine Reihe neuer wissenschaftlicher Analysen: Weltweit entsteht ein leiser, aber kraftvoller Klimawandel - getragen von technologischem Fortschritt, lokalen Projekten und wachsender Anpassungsbereitschaft. In einer Online-Pressekonferenz zeigen GERICS und concept m, warum Klimaschutz zunehmend zur Kultur des Machens wird - und was Medien daraus für ihre Berichterstattung ableiten können.Daniela Jacob: Die Transformation passiert längst - trotz politischer BlockadenGERICS-Direktorin Prof. Daniela Jacob ordnet die COP30 ein und zeigt, wo derzeit die wirklich relevanten Entwicklungen stattfinden:- positive Kipppunkte und rasche Innovationssprünge - besonders in Asien- massive Anpassungsprojekte im globalen Süden- stille, aber reale Fortschritte von urbaner Klimaanpassung bis zu neuer ResilienzpolitikJacobs zentrale Botschaft: Während die Welt über diplomatische Pannen spricht, findet der eigentliche Klimafortschritt längst abseits der Schlagzeilen statt.Neue concept-m-Studie: Weltweiter Diskurs verschiebt sich - von Verdrängung zu PragmatismusErstmals vorgestellt werden erste Ergebnisse einer laufenden internationalen Studie:- Europa: sinkende Aufmerksamkeit, starke Verdrängungsmechanismen- USA: extreme Polarisierung zwischen MAGA-Denial und progressiver Dynamik- Globaler Süden: hohe Relevanz, handlungsorientierter Pragmatismus, Fokus auf konkrete ProjekteStudienleiter Dirk Ziems: "Der globale Süden wird zum Taktgeber - faktenbasiert, anpassungsbereit, wirtschaftlich orientiert."EinladungDatum: 26. November. Zeit: 11:30-12:30 Uhr (online)Auf der Agenda:Einordnung der COP30, GERICS-Schlüsselprojekte, Live-Recap aus Belém, Vorstellung der concept-m-Studie, Q&A.Prof. Dr. Daniela Jacob ist Direktorin des Climate Service Center Germany (GERICS) am Helmholtz-Zentrum. Als international anerkannte Klimaforscherin war sie Hauptautorin des 5. Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) und berät Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu Fragen des Klimawandels und der Anpassung.Zoom Link zur PK: https://ots.de/Uh5bYdPressekontakt:Juliane PetersenClimate Service Center Germany (GERICS)Fon: +49 (0)40 226 338 443E-Mail: juliane.petersen@hereon.deDirk Ziemsconcept m research + consultingFon: +49 (0)177 888 5411Original-Content von: concept m research + consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178341/6164630