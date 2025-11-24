Die britische Regierung wird wohl die Subventionen für Elektrofahrzeuge erhöhen und bis 2030 sichern, aber potenziell gleichzeitig eine neue, kilometerabhängige Steuer auf Stromer einführen, die der Kraftstoffsteuer bei Benzin- und Dieselautos entsprechen soll. Mehrere britische Medien berichten auf Basis durchgesickerter Informationen, dass in dem für diese Woche angekündigten Haushaltsplan der britischen Regierung zusätzliche 1,3 Milliarden Pfund ...

