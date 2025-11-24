Die Elektromobilität in Europa ist stark am Wachsen, mit einem deutlichen Anstieg der Zulassungen von Elektrofahrzeugen und einem wachsenden Bedarf an zuverlässigen Ladeinfrastrukturen. In diesem Zusammenhang bestätigt sich Plenitude als einer der aktivsten Betreiber bei der Entwicklung des Ladenetzes und der entsprechenden digitalen Dienste, indem das Unternehmen integrierte Lösungen für diejenigen anbietet, die sich für die elektrische Fortbewegung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.