Der chinesische Autobauer Leapmotor hat auf der Guangzhou Auto Show sein neues Modell A10 enthüllt. Das kompakte BEV-Modell kann ab sofort vorbestellt werden und soll in seiner teuersten Variante weniger als 100.000 Yuan (ca. 12.200 Euro) kosten. Auch außerhalb Chinas soll der A10 angeboten werden - unter anderem Namen. Der neue A10, der in China in der ersten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen wird, trägt dabei die typische Formensprache der ...

