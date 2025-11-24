© Foto: Travis Ball - Sipa USA

Der Kurs stürzt ab, Indexgiganten drohen mit dem Rauswurf, und es wartet ein Milliardenrisiko. Strategy erlebt den härtesten Stresstest seiner Geschichte - es stellt sich die Frage, ob das Geschäftsmodell überleben kann.Der Sinkflug von Strategy, früher MicroStrategy, ist brutal. Die Aktie des Unternehmens von Michael Saylor, das einst als Softwareanbieter begann und heute als global bekannteste Bitcoin-Treasury gilt, hat gegenüber ihrem Hoch des vergangenen Jahres rund 70 Prozent verloren. Der Absturz fällt in eine Phase, in der Bitcoin selbst innerhalb weniger Wochen von 126.000 auf etwas über 80.000 Dollar gefallen ist. Während der gesamte Sektor der Krypto-Treasuries unter Druck steht, …