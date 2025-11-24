Berentzen stellt ihre Fünfjahresstrategie "BERENTZEN EVOLVE 2030 - Serving the evolution of consumer behavior" vor - ein Plan, der den sichtbar gewordenen Konsumwandel in Cashflow übersetzen soll. Grundlage ist eine Trendanalyse mit externer Forschung: Longevity, Social Network Footprinting und die Präferenzen von Gen Z/Alpha werden zum Designbrief für Marken, Portfolios und Vertrieb. CEO Oliver Schwegmann macht klar: Berentzen will nicht nur reagieren, sondern vorausgehen - mit vier Stoßrichtungen: neue Marken & Produkte, neue Märkte, neue Kanäle, neue Kooperationen. Produkte: Pleasure trifft ...

