Positiver Wochenauftakt: Makrotrends und Unternehmensnews im Fokus

Der Wochenauftakt präsentiert sich freundlich: Der DAX zeigt sich im frühen Handel mit Rückenwind, während auch die US-Indikationen eine optimistische Tendenz signalisieren. Aus Fernost kommt weitere Unterstützung: Der Nikkei notiert ebenfalls im grünen Bereich.
Makroökonomischer Überblick:
Im Fokus steht heute die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex für November. Ökonomen rechnen mit einer leichten Aufhellung der Stimmung auf 88,5 Punkte nach 88,4 im Vormonat. Die Verbesserung dürfte vor allem von optimistischeren Geschäftserwartungen getragen sein. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Bratislava, wo EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Konferenz zu den Herausforderungen der Geldpolitik spricht. Ihre jüngsten Aussagen betonen die Entschlossenheit der Notenbank, die Preisstabilität zu sichern und bei Bedarf flexibel auf neue wirtschaftliche Schocks zu reagieren.
Im Fokus:
Snap Inc. startet vorbörslich im Plus. Hintergrund ist die bevorstehende Altersverifikation in Australien: Das Unternehmen reagiert auf ein neues Gesetz, das Minderjährigen die Nutzung sozialer Medien untersagt. Snap will Hunderttausende Nutzer auffordern, ihr Alter nachzuweisen. Ein Schritt, der regulatorische Risiken mindern und das Vertrauen stärken könnte.
Bayer legt ebenfalls zu. Der Kurstreiber: Positive Phase-III-Daten für den Gerinnungshemmer Asundexian. Das Mittel erreichte in der OCEANIC-STROKE-Studie die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte und gilt nun als potenzieller Blockbuster für die Schlaganfallprävention. Analysten sehen ein Milliardenpotenzial, was die Fantasie für die Pharmasparte neu entfacht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX/X-DAX
|Bull
|UG5N0U
|24,18
|20855,01228 Punkte
|9,51
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bear
|UG2LDF
|25,53
|25815,174371 Punkte
|9,24
|Open End
|DAX
|Bear
|UG9LJP
|12,73
|24509,59731 Punkte
|18,87
|Open End
|DAX
|Bear
|UG242W
|15,58
|24801,431043 Punkte
|15,27
|Open End
|DAX
|Bear
|UN0QVT
|3,63
|23595,798554 Punkte
|69,76
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.11.2025; 09:25 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|HENSOLDT AG
|Call
|UN1PTW
|0,17
|80,00 EUR
|9,51
|17.12.2025
|Barrick Mining Corp.
|Call
|UG5FCF
|4,78
|40,00 USD
|3,52
|16.12.2026
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD4XN0
|17,49
|200,00 USD
|4,24
|17.06.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6B9A
|0,74
|2400,00 EUR
|11,04
|18.03.2026
|Apple Inc.
|Call
|HD9K1X
|0,92
|310,00 USD
|8,31
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.11.2025; 09:25 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|3,58
|1013,721617 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Short
|UG78YE
|0,93
|1671,15135 EUR
|-10
|Open End
|DJ Industrial Average
|Long
|UG46FK
|4,12
|1091,592473 EUR
|3
|Open End
|Robinhood Markets Inc.
|Long
|UG89CZ
|7,37
|71,593421 USD
|3
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|10,70
|19251,95088 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.11.2025; 09:25 Uhr;
