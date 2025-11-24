Positiver Wochenauftakt: Makrotrends und Unternehmensnews im Fokus

Der Wochenauftakt präsentiert sich freundlich: Der DAX zeigt sich im frühen Handel mit Rückenwind, während auch die US-Indikationen eine optimistische Tendenz signalisieren. Aus Fernost kommt weitere Unterstützung: Der Nikkei notiert ebenfalls im grünen Bereich.

Makroökonomischer Überblick:

Im Fokus steht heute die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex für November. Ökonomen rechnen mit einer leichten Aufhellung der Stimmung auf 88,5 Punkte nach 88,4 im Vormonat. Die Verbesserung dürfte vor allem von optimistischeren Geschäftserwartungen getragen sein. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Bratislava, wo EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Konferenz zu den Herausforderungen der Geldpolitik spricht. Ihre jüngsten Aussagen betonen die Entschlossenheit der Notenbank, die Preisstabilität zu sichern und bei Bedarf flexibel auf neue wirtschaftliche Schocks zu reagieren.

Im Fokus:

Snap Inc. startet vorbörslich im Plus. Hintergrund ist die bevorstehende Altersverifikation in Australien: Das Unternehmen reagiert auf ein neues Gesetz, das Minderjährigen die Nutzung sozialer Medien untersagt. Snap will Hunderttausende Nutzer auffordern, ihr Alter nachzuweisen. Ein Schritt, der regulatorische Risiken mindern und das Vertrauen stärken könnte.

Bayer legt ebenfalls zu. Der Kurstreiber: Positive Phase-III-Daten für den Gerinnungshemmer Asundexian. Das Mittel erreichte in der OCEANIC-STROKE-Studie die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte und gilt nun als potenzieller Blockbuster für die Schlaganfallprävention. Analysten sehen ein Milliardenpotenzial, was die Fantasie für die Pharmasparte neu entfacht.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Optionsscheine

Faktor-Optionsscheine

