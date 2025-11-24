Anzeige
Montag, 24.11.2025
Amerikas Rohstoff-Zukunft - Jetzt beginnt das strategische Kupfer-Investment!
onemarkets Blog
24.11.2025 10:02 Uhr
Positiver Wochenauftakt: Makrotrends und Unternehmensnews im Fokus

Der Wochenauftakt präsentiert sich freundlich: Der DAX zeigt sich im frühen Handel mit Rückenwind, während auch die US-Indikationen eine optimistische Tendenz signalisieren. Aus Fernost kommt weitere Unterstützung: Der Nikkei notiert ebenfalls im grünen Bereich.

Makroökonomischer Überblick:

Im Fokus steht heute die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex für November. Ökonomen rechnen mit einer leichten Aufhellung der Stimmung auf 88,5 Punkte nach 88,4 im Vormonat. Die Verbesserung dürfte vor allem von optimistischeren Geschäftserwartungen getragen sein. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Bratislava, wo EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Konferenz zu den Herausforderungen der Geldpolitik spricht. Ihre jüngsten Aussagen betonen die Entschlossenheit der Notenbank, die Preisstabilität zu sichern und bei Bedarf flexibel auf neue wirtschaftliche Schocks zu reagieren.

Im Fokus:

Snap Inc. startet vorbörslich im Plus. Hintergrund ist die bevorstehende Altersverifikation in Australien: Das Unternehmen reagiert auf ein neues Gesetz, das Minderjährigen die Nutzung sozialer Medien untersagt. Snap will Hunderttausende Nutzer auffordern, ihr Alter nachzuweisen. Ein Schritt, der regulatorische Risiken mindern und das Vertrauen stärken könnte.

Bayer legt ebenfalls zu. Der Kurstreiber: Positive Phase-III-Daten für den Gerinnungshemmer Asundexian. Das Mittel erreichte in der OCEANIC-STROKE-Studie die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte und gilt nun als potenzieller Blockbuster für die Schlaganfallprävention. Analysten sehen ein Milliardenpotenzial, was die Fantasie für die Pharmasparte neu entfacht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX/X-DAX Bull UG5N0U 24,18 20855,01228 Punkte 9,51 Open End
DAX/X-DAX Bear UG2LDF 25,53 25815,174371 Punkte 9,24 Open End
DAX Bear UG9LJP 12,73 24509,59731 Punkte 18,87 Open End
DAX Bear UG242W 15,58 24801,431043 Punkte 15,27 Open End
DAX Bear UN0QVT 3,63 23595,798554 Punkte 69,76 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.11.2025; 09:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
HENSOLDT AG Call UN1PTW 0,17 80,00 EUR 9,51 17.12.2025
Barrick Mining Corp. Call UG5FCF 4,78 40,00 USD 3,52 16.12.2026
NVIDIA Corp. Call HD4XN0 17,49 200,00 USD 4,24 17.06.2026
Rheinmetall AG Call UG6B9A 0,74 2400,00 EUR 11,04 18.03.2026
Apple Inc. Call HD9K1X 0,92 310,00 USD 8,31 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.11.2025; 09:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UG46FK 3,58 1013,721617 EUR 3 Open End
Rheinmetall AG Short UG78YE 0,93 1671,15135 EUR -10 Open End
DJ Industrial Average Long UG46FK 4,12 1091,592473 EUR 3 Open End
Robinhood Markets Inc. Long UG89CZ 7,37 71,593421 USD 3 Open End
DAX Long HD6SGF 10,70 19251,95088 Punkte 6 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.11.2025; 09:25 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

