1,6 Mio. AUD eingeworben: Frisches Kapital befeuert Goldexploration in Afrika

Askari Metals meldet bedeutende Fortschritte. Wie das Unternehmen bekanntgab, sei die jüngste Kapitalmaßnahme deutlich überzeichnet gewesen und habe rund 1,6 Mio. AUD eingebracht. Mit diesem Kapital wolle das Management eine beschleunigte Explorationsstrategie in Äthiopien und Namibia umsetzen. Die Mittel sollen vor allem in das Nejo-Gold-und-Kupfer-Projekt in Äthiopien sowie in die Wiederaufnahme der Arbeiten am Uis-Projekt in Namibia fließen.

Starker Zuspruch bei Kapitalmaßnahme

Das Unternehmen teilte mit, dass die nicht handelbare Bezugsrechtsemission auf Basis einer Aktie je drei bestehende Aktien überzeichnet gewesen sei und etwa 1,6 Mio. AUD eingebracht habe. Executive Director Gino D'Anna und Chairman Robert Downey hätten ihr volles Bezugsrecht ausgeübt. Dies werte das Management als Ausdruck des Vertrauens in die strategische Ausrichtung und als Zeichen der Verbundenheit mit den Aktionären. Die Verarbeitung und Zuteilung der neuen Aktien und Optionen befinde sich nach Unternehmensangaben in der finalen Phase.

Fokus auf Afrika: Einsatz der neuen Mittel

Ein zentraler Schwerpunkt der finanzierten Maßnahmen sei das Nejo-Projekt, ein 1.174 km² großes Gebiet im zentralwestlichen Äthiopien. Es liegt auf dem Arabisch-Nubischen Schild, einer der weltweit ertragreichsten, jedoch bislang wenig erforschten geologischen Großregionen. Das Unternehmen erklärte, dass dort zehn Zielgebiete vorlägen, die in der Vergangenheit entweder angebohrt oder durch Gräben untersucht worden seien, ohne dass diese Arbeiten systematisch weitergeführt wurden. Zudem habe es in historischen Bohrungen im Nordwesten des Lizenzgebiets Hinweise auf eine hochgradige Kupfermineralisierung gegeben. Frühere Untersuchungen hätten laut Askari gezeigt, dass das Gebiet grundsätzlich für Gold- und Kupfervorkommen geeignet sei.



Askari wolle nun ein Erkundungsprogramm starten, um diese historischen Daten zu überprüfen. Vorgesehen sei ein Erstbohrprogramm von rund 3.000 Bohrmetern, das sich auf die Zielgebiete Guji, Komto 1 und Komto 2 konzentrieren solle. Nach Angaben des Unternehmens diene dieses Programm dazu, bekannte Strukturen genauer zu untersuchen und zugleich neue Bereiche zu erschließen.

Uis-Projekt in Namibia: Wiederaufnahme der Arbeiten

Parallel dazu sollen am Uis-Projekt in Namibia die Explorationsarbeiten wieder aufgenommen werden. Nach Angaben des Unternehmens hätten frühere Grabenproben Hinweise auf Zinn, Tantal und Rubidium ergeben. Die entsprechenden Ergebnisse sollen zeitnah veröffentlicht werden. Das Projektgebiet liegt entlang des Streichens der aktiven Uis-Zinnmine, betrieben von Andrada Mining. Dies unterstreiche die geologische Bedeutung der Region. Für die nächsten Schritte seien erneute Probenahmen und der Beginn eines strukturierten Explorationsprogramms vorgesehen.