KI-Aktien laufen heiß, weshalb Analysten zu mehr Balance raten im Depot. Welche defensiven Titel jetzt echte Stabilität, starke Dividenden und planbare Cashflows liefern, erklären diese beiden Experten. In einem Markt, der von Rekordständen großer Indizes und der Euphorie rund um die künstliche Intelligenz (KI) geprägt ist, steigt das Bedürfnis vieler Anleger nach defensiven Positionen. Die Seeking-Alpha-Analysten Leo Nelissen und Roberts Berzins haben ihre Favoriten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.