Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Akteure an den Kapitalmärkten bibberten in der vergangenen Woche allesamt einem Ereignis entgegen: der Veröffentlichung der Quartalszahlen des US-Chip-Giganten NVIDIA, so die Analysten der DekaBank.Trotz einer erneuten positiven Überraschung seien jedoch keine weiteren Kursraketen im Technologiesektor gezündet worden. Vielmehr habe sich die Skepsis wegen der hohen Bewertungen in diesem Marktsegment durchgesetzt, und die Kurse hätten nach unten korrigiert. Forschung, Entwicklung und Implementierung um die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) würden zunächst einmal hohe Investitionen erfordern. Diese würden von den großen Tech-Unternehmen weitgehend aus den laufenden Gewinnen finanziert. Es sei ein Kennzeichen für die Wucht dieser Impulse, dass sie sogar in den gesamtwirtschaftlichen Daten sichtbar würden. Die KI-Investitionen dürften 2025 etwa die Hälfte des US-Wirtschaftswachstums ausmachen. Zuletzt seien allerdings Befürchtungen laut geworden, dass die Wirtschaft durch den Boom in diesem Segment zu sehr beansprucht werde - mit entsprechend höheren Inflationsrisiken. Vor diesem Hintergrund bleibe die US-Notenbank verhalten bei den Perspektiven für Leitzinssenkungen in den kommenden Monaten. Das wiederum stelle für die zinssensiblen Technologieaktien eine potenzielle Belastung dar. ...

