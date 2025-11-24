Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zu den sehr volatilen Aktienmärkten fielen die Veränderungen bei Rententiteln in der vergangenen Woche recht gering aus, so die Analysten der DekaBank.Am Freitag sei in die US-Geldmärkte noch etwas Bewegung gekommen nach einem Hinweis von FED-Mitglied Williams, er sähe noch Raum für kurzfristige Leitzinssenkungen. Die Renditen europäischer Staatsanleihen hätten hiervon jedoch kaum profitiert und sich im Wochenvergleich letztlich nur wenig verändert. Frankreich habe die Outperformance aus der Vorwoche wieder abgegeben. Auch bei Unternehmensanleihen seien gegen Wochenende zuvor erzielte Gewinne aufgegeben worden, nachdem sich die Risikobereitschaft im Zuge von Aktienkursverlusten abgeschwächt habe. Die Neuemissionstätigkeit sei im Corporate- und Financials-Bereich jedoch stark gewesen und von einer sehr hohen Aufnahmebereitschaft begleitet worden. (24.11.2025/alc/a/a) ...

