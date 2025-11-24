Changan hat ein Werk von Beijing Hyundai in Chongqing übernommen und wird dort künftig Fahrzeuge seiner Marke Deepal produzieren. Damit soll vor allem die Produktionskapazität erhöht werden, da Changan an seine Grenzen stößt. Über den Eigentümerwechsel des Werks hatte zunächst das Portal The Economic Observer berichtet, inzwischen hat Deepal aber den Schritt bestätigt. Demnach wurden schon Ende Oktober die neuen Logos an dem Werk angebracht, die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.