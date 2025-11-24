Volkswagen verliert offenbar seinen Strategiechef Stefan Weckbach. Der Manager soll laut einem Medienbericht vor dem Wechsel zu einem Konkurrenten stehen - was nun in Wolfsburg für Unstimmigkeiten sorgt. Stefan Weckbach ist seit 2023 in Wolfsburg aktiv, VW-CEO Oliver Blume hatte ihn als Nachfolger für Gernot Döllner geholt, der als neuer Audi-Chef nach Ingolstadt geschickt worden war. Bei VW war Weckbach als Leiter Konzernstrategie, Konzern-Produktstrategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
