© Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

JDi wagt trotz schwacher Marktstimmung den Schritt an die Börse in Hongkong und peilt eine Kapitalaufnahme von bis zu 500 Millionen US-Dollar an.JingDong Industrials (JDi), der Industrie-Arm des chinesischen Onlinehändlers JD.com, bereitet ein Börsendebüt in Hongkong vor, wie drei mit dem Vorgang vertrauten Personen Reuters berichteten. Das Unternehmen strebt eine Kapitalaufnahme von bis zu 500 Millionen US-Dollar an und will den Ausgabepreis am 8. Dezember festlegen. Der Handelsstart soll am 11. Dezember erfolgen. Die Quellen betonen, dass Termin und Umfang noch nicht endgültig fixiert seien und sich je nach Investoreninteresse ändern könnten. JDi, von dem JD.com seit der Ausgliederung im …