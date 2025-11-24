Anders gesagt: Die deutschen Unternehmer rechnen nicht mit einer baldigen Erholung. Das ist aus dem aktuellen ifo-Geschäftsklimaindex November zu schlussfolgern. Der Gesamt-Indikator gab gegenüber dem Vormonat um 0,3 auf 88,1 Punkte nach. Dabei verbesserten sich die Urteile zur momentanen Lage von 85,3 auf 85,6 Zähler. Aber: Der Sub-Indikator zu den Erwartungen gab um einen ganzen Punkt nach auf 90,6.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe