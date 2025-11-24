SYDNEY, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-FX- und CFD-Broker Axi gab den Start seiner zweiten Phase der Kampagne mit dem renommierten Medienverlag Bloomberg unter dem Titel "Von Risiko zu Stringenz: Tools, die bessere Trader hervorbringen" bekannt.

Greg Rubin, Leiter von Axi Select bei Axi, äußert sich zu dem neuen Beitrag wie folgt: "Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung des zweiten Teils unserer vierteiligen Kampagne durch Bloomberg, die das Engagement von Axi Select in den Vordergrund stellt, Trader beim Erreichen ihres langfristigen Potenzials zu unterstützen. Bei Axi Select fallen zwar keine Registrierungs- oder Mitgliedsgebühren an, doch um langfristiges Wachstum zu erzielen, sind Geduld, Ausdauer und konsequentes Engagement erforderlich. Der zweite Teil dieser Kampagne ist eine Möglichkeit zu zeigen, wie unser Ansatz nachhaltiges Potenzial über einen längeren Zeitraum hinweg unterstützt."

Im Rahmen der Kooperation von Axi mit Bloomberg wird eine vierteilige Kampagne gestartet, in der das Flaggschiff-Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi Select, vorgestellt wird. Nach der Veröffentlichung des ersten Beitrags ist nun der zweite Teil erschienen. Ambitionierte Trader haben über das Programm die Möglichkeit, bis zu 1.000.000 US-Dollar an Kapital zu erhalten und bis zu 80 % ihrer Gewinne zu erzielen, ohne dass Registrierungs- oder monatliche Gebühren anfallen. Die wichtigsten Merkmale von Axi Select sind unter anderem die Nutzung eines Standard- oder Pro-Live-Kontos, uneingeschränkte Handelsbedingungen und ein exklusiver Handelsraum - allesamt darauf ausgelegt, das Wachstum zu beschleunigen und das langfristige Potenzial der Trader zu maximieren.

Vor kurzem wurde der Broker von den ADVFN International Financial Awards mit dem Preis "Best Funded Trader Program" ausgezeichnet und von Finance Feeds als "Most Innovative Proprietary Trading Firm"* gewürdigt.

Erfahren Sie hiermehr über Axi Select. Lesen Sie den Beitrag von Bloomberg hier.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.

*Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.