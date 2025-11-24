© Foto: Algi Febri Sugita - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Alibabas neue KI-App Qwen wurde in nur einer Woche über zehn Millionen Mal heruntergeladen. Die Verbreitung könnte entscheidend für die neue KI-Strategie des Konzerns sein und den Wettbewerb mit OpenAI neu ordnen.Die Alibaba Group hat mit der neu aufgelegten Qwen-App einen unerwartet starken Start hingelegt. In der Woche nach dem Relaunch wurde die Anwendung mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen. Die Aktie des E-Commerce-Riesen stieg nach Bekanntgabe der Zahlen an der Hongkonger Börse. Alibaba hatte die Daten in einem Blogbeitrag auf WeChat veröffentlicht. Der Anstieg folgt auf die Umbenennung und Modernisierung bestehender Apps für iOS und Android, die nun unter der Marke Qwen …