SAIC-Partner Qingtao Power soll seine neue Produktionslinie für reine Feststoffbatterien im chinesischen Anting in Betrieb genommen haben. Mit regelmäßigen Serienlieferungen von Batterien aus der Qingtao-Produktion rechnet SAIC ab 2027. Laut SAIC Motor werden bei Qingtao Power noch vor Ende dieses Jahres erste Musterzellen vom Band laufen. Prototypen-Fahrzeuge mit den Feststoffbatteriezellen an Bord sollen im nächsten Jahr getestet werden, ehe voraussichtlich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.